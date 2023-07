Na briga para se afastar da zona de rebaixamento, Cuiabá e Bahia se enfrentaram, há pouco, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Dourado saiu na frente na Arena Pantanal, com um gol de Deyverson, porém o time baiano empatou com um gol contra de Alan Empereur. O placar final foi 1 a 1.

O Cuiabá se manteve na 13ª colocação, agora com 16 pontos. A equipe saltou na tabela depois da vitória por 3 a 0 sobre o Santos na última rodada. O próximo desafio do Dourado será contra o Fortaleza, no próximo domingo. O Bahia, por sua vez, seguiu com riscos de entrar no Z4 e ficou na 15ª posição, com 13 pontos. Na próxima rodada, a equipe enfrentará o Athletico-PR.

O Cuiabá criou a primeira chance para marcar logo no primeiro minuto de jogo. Yuri Castilho carregou na entrada da área e soltou o pé, mas parou na defesa de Marcos Felipe. Pouco depois, aos 5, Deyverson aproveitou a bobeada da defesa do Bahia e recuperou a posse livre para avançar. O atacante saiu na cara do gol e tentou tirar do goleiro, que caiu para o lado oposto, porém conseguiu defender com o pé.

Depois de muito pressionar, o Cuiabá chegou ao gol com um pênalti marcado aos 15 minutos. Jonathan Cafú foi derrubado dentro da área por Chávez. Aos 17, Deyverson assumiu a responsabilidade e partiu para a cobrança. O camisa 9 bateu com categoria no canto esquerdo e viu Marcos Felipe pular para o lado oposto, 1 a 0 para o Dourado.

Gazeta Esportiva (foto: assessoria)