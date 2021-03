MATO-GROSSENSE  Em jogo isolado neste domingo, Cuiabá atropela o Poconé: 6 x 1

Em jogo disputado na manhã deste domingo, na Arena Pantanal, o Cuiabá venceu o Poconé por 6 a 1. A partida é válida pela primeira rodada do Campeponato Mato-grossensem que comneçou com a vitória do Operário, o empate entre União e Luverdens ee a vitória de 3 a 2 do Sorriso sobre o Sinop.

No jogo do Cuyiabpa, Elton foi o destaque da partida marcando três gols. Raul, duas vezes e Auremir fecharam a goleada do Dourado.

Próxima rodada

Na próxima rodada, o Cuiabá enfrenta o Sinop fora de casa; enquanto o Poconé recebe o Grêmio Sorriso.