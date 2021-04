Nativa News

Dourado perde para o modesto 4 de julho, no Piauí, por 5 a 4, nos pênaltis

O modesto 4 de Julho, da Série D do Campeonato Brasileiro, bateu o Cuiabá, que está atualmente na elite do futebol nacional, na 2ª fase da Copa do Brasil.

O time do interior do Piauí conseguiu segurar o adversário com um empate em 0 a 0 no tempo normal e escreveu seu nome na história da competição poucos minutos depois, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina: venceu por 5 a 4 na disputa de penalidades com direito a defesa bem-sucedida de Jailson e cobrança da classificação nos pés do goleiro colorado.

Com o feito inédito, o Gavião embolsa R$ 1,7 milhão e aguarda sorteio para conhecer seu próximo rival.

No domingo, o Cuiabá volta as atenções ao estadual e encara o Dom Bosco, no estádio Dito Souza, pela 9ª rodada