Esporte 20/04/2021 11:44 GE Fora de viagem do Flamengo à Argentina, Pepê tem negociação encaminhada com o Cuiabá Volante tem contrato até junho, mas possui conversa avançada para deixar o clube. Ele não foi relacionado para a partida contra o Velez, pela Libertadores Pepê perde pênalti em Macaé x Flamengo — Foto: André Durão O volante Pepê está perto de deixar o Flamengo. O jogador tem negociação encaminhada para defender o Cuiabá, equipe que subiu para a Série A do Campeonato Brasileiro desta temporada. O contrato de Pepê com o Flamengo vai até junho deste ano. A diretoria planejava negociar uma renovação de contrato com o atleta e ainda tenta estender o vínculo para que possa emprestar o jogador e, assim, não perdê-lo de graça. Pepê ficou fora da lista de relacionados do Flamengo para a estreia na Libertadores, contra o Velez, nesta terça-feira, por opção técnica. Ele foi titular no empate em 2 a 2 com a Portuguesa, pelo Campeonato Carioca, no último sábado. O meio-campista tem 23 anos e foi criado nas divisões de base do Flamengo. Após muito tempo sem oportunidades, voltou a ser utilizado por Rogério Ceni no último Campeonato Brasileiro e teve o contrato renovado até junho. Na atual temporada, participou de seis partidas.

