Esporte 21/04/2021 08:26 Fernando Soares I Gazeta Digital Criador de jogadas, Elvis deixa o time do Cuiabá para jogar a Série B pelo Goiás O nadador cuiabano garantiu a vaga na seletiva brasileira nessa semana no Rio de Janeiro O Cuiabá Esporte Clube informou oficialmente na tarde desta terça-feira (20) o desligamento do meia Elvis do elenco. O atleta segue rumo à Goiânia para assinar contrato com o Goiás. O jogador foi uma peça fundamental para o Dourado no acesso para Série A, além de marcar gols e dar assistências, o camisa 10 era muito participativo na criação de jogadas que resultavam em gols. A diretoria do clube esmeraldino confirmou que vai arcar com a multa rescisória de R$ 200 mil para tirar o atleta do Auriverde e oferecer um contrato de dois anos. A despedida de Elvis com a camisa cuiabana não foi lá das mais felizes, isso porque o time foi eliminado nos pênaltis pela 2ª fase da Copa do Brasil, para o 4 de Julho, na última quinta-feira (15), no Piauí. Nesta passagem pelo Cuiabá, Elvis disputou 53 partidas e marcou cinco gols. O Dourado já está no mercado procurando um nome para assumir o papel do camisa 10, tudo indica que Pepe, do flamengo chegue para substituir o jogador. Em nota, o clube se despediu oficialmente do jogador, lhe desejando boa sorte neste novo desafio. O Cuiabá agradece ao meia pelo profissionalismo, empenho

