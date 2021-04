Esporte 22/04/2021 16:00 Gazeta Digital Mata-mata do Estadual começa neste final de semana O mata-mata do Campeonato Mato-grossense começa neste final de semana. A Federação Mato-grossense de Futebol divulgou a tabela detalhada com as datas, horários e locais das quartas de final do estadual. As fases de quartas de final serão disputadas em dois jogos, com as equipes de melhor campanha decidindo a segunda partida em casa. Sorriso e Operário abrem a fase eliminatória no sábado (24), às 16h, no estádio Egídio Preima. Já as partidas entre Dom Bosco x Cuiabá, Ação x União e Luverdense x Nova Mutum jogam no domingo (25). Todos os jogos de volta serão disputados na quarta-feira (28). O mata-mata terá início no próximo fim de semana com os quatros jogos. Os confrontos de volta acontecem na quarta-feira, dia 28. Confira as partidas: Gazeta Digital

