Esporte 24/04/2021 07:13 Blog do Eduardo Gomes Sorriso e Operário abrem as quartas de final do Mato-grossense O estádio Egídio José Preima - Assessoria Sorriso e Operário Várzea-grandense abrem as quartas de final do Campeonato Mato-grossense. Nesse final de semana serão disputadas as quatro partidas dos jogos de ida, e na quinta-feira, 28, acontecerão os confrontos de volta. A disputa em mata-mata não dá vantagem a equipe com melhor desempenho na fase de classificação, mas a mesma disputará o segundo confronto com mando de campo. Neste sábado, 24, às 16 horas, o Grêmio Sorriso recebe o Operário Várzea-grandense, no estádio Egídio José Preima, em Sorriso, no Nortão. Amanhã, domingo, 25, Dom Bosco e Cuiabá se enfrentam na Arena Pantanal, às 9 horas com transmissão pela TV Centro América. O Dourado foi o melhor colocado na fase de classíficação, com 23 pontos, enquanto o Dom Bosco foi o pior, com 8. O Cuiabá é o único clube mato-grossense na Primeira Divisão do Futebol Brasileiro. No mesmo domingo e horário, o Ação, de Santo Antônio de Leverger e campeão da Segunda Divisão, recebe o União, de Rondonópolis, no Dito Souza, em Várzea Grande. Fechando as partidas de ida, ainda no domingo, às 15h30 horas, o Nova Mutum, atual campeão estadual, terá pela frente o Luverdense, no estádio municipal Valdir Doilho Wons, em Nova Mutum, no Nortão.

