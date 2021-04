Esporte 25/04/2021 06:06 Fernando Soares I Gazeta Digital Sorriso e Operário empatam e deixam emoção para o jogo de volta FMF Sorriso e Operário vão deixar a emoção da classificação para as semifinais para o jogo de volta. Em um jogo bastante movimentado e com direito a duas expulsões, as equipes empataram pelo placar de 2 a 2, na ida das quartas de final do Campeonato Mato-grossense, neste sábado (24), no Estádio Egídio Preima, no norte do estado. O confronto decisivo que decide qual time irá fazer parte das quatro melhores equipes do campeonato acontece na próxima quarta-feira (28), ás 9h, no Estádio Dito Souza, em Várzea Grande. A abertura das quartas de final do Estadual ficou marcada por um jogo muito intenso e repleto de confusões tanto dentro de campo, quanto fora dele. Aos 10 minutos da primeira etapa, Lucas Cardoso pressionou a saída de bola, roubou e deu assistência para Luan que bateu e fez 1 a 0 para o CEOV. Dez minutos após o gol, uma confusão tomou conta do jogo e dois jogadores precisaram ser expulsos, Luan pelo Operário e Roger Bastos pelo Sorriso. A briga continuou fora das quatro linhas. Roger foi atrás de Luan na arquibancada e precisou ser algemado pelo policiamento que trabalhava no local. O Sorriso pressionou e conseguiu buscar o empate. Em batida de escanteio de Murilo, a bola percorreu por toda área e achou Brandão livre na segunda trave para deixar o jogo empatado. Quando todos pensaram que o jogo caminharia para o intervalo em 1 a 1, Wellison sofreu pênalti aos 45 minutos, ele mesmo foi para batida e colocou o Operário na frente novamente. Nem deu muito tempo para comemorar, isso porque dois minutos depois, Brandão marcou mais uma vez pelo Sorriso e deixou tudo igual no placar. O segundo tempo foi muito aquém do que tinha sido o primeiro. Ambas equipes tentaram, mas não conseguiram balançar a rede do adversário e o placar continuou o mesmo: 2 a 2. Escalações: Sorriso: Pedrão; Murilo, Guilherme, Alex e Filipe; Dourado (Silas), Paulinho (Matheus) e Roger Bastos (expulso); Raphinha, Fabiano (Marquinhos) e Brandão (Luiz Henrique). Técnico: Arilson Costa. Operário: Elias; Matheus Ferreira (Lucas Evangelista), Rangerson (Boré), Vinicius e Mateus Müller (Rafael); Odair Jr., Jeferson e Lucas Cardoso; Tony Jr., Welisson (Fabinho) e Luan (expulso). Técnico: Leocir Dall Astra.

Voltar + Esporte