Esporte 25/04/2021 15:45 Fernando Soares I Gazeta Digital Cuiabá vence o Dom Bosco e abre vantagem no confronto Na manhã chuvosa deste domingo (25), na Arena Pantanal, o Cuiabá Esporte Clube repetiu o placar de 2 a 0 da final de semana passado contra o mesmo Dom Bosco, só que agora pela ida das quartas de final do Campeonato Mato-grossense. Com a disparidade técnica entre as duas equipes, o Cuiabá foi dominante durante toda partida, obrigando o goleiro Herilan a fazer boas defesas. Pelo lado do Dom Bosco, Heltinho e João Gharib tentaram ligar contra-ataques para assustar a equipe cuiabana. O primeiro tempo teve dominância para o Auriverde. Josiel teve boas oportunidades, a melhor delas em cruzamento de Clayson, mas o camisa 9 cabeceou muito mal. Guilherme Pato teve ótima chance na bola parada, porém desperdiçou e jogou a bola por cima do gol. Os visitantes não conseguiam sair jogando e rifavam muito a bola da defesa para o ataque, assim sempre a segunda bola sobrava para a equipe cuiabana. A rede até que balançou na primeira etapa, mas o assistente marcou impedimento de Josiel, aos 42 minutos. O técnico Alberto Valentim tentou colocar mais intensidade na partida, fazendo substituições pontuais no elenco para a segunda parte. O Cuiabá voltou mais insinuante do intervalo e logo aos 20 segundos, em cruzamento de Uendel, Camilo cabeceou forte e Herilan fez grande defesa. Em outro cruzamento, o zagueiro Marllon cabeceou e assustou a defesa do Leão da Colina. Aos 18, Heltinho fez bela jogada chapelando Camilo e ligou a bola para o ataque, mas o atacante Juliano não concluiu bem o lance. Após um minuto do susto do Dom Bosco, o Cuiabá saiu em contra-ataque, Josiel arrancou e rolou para Guilherme Pato, que só teve o trabalho de tirar do goleiro para abrir o placar. Aos 28, Raúl ainda teve chance para ampliar o placar. O atacante roubou a bola da defesa dombosquina, viu o goleiro adiantado, tentou mandar por cobertura mas bateu muito mal na bola. Se no primeiro tempo o gol de Josiel não foi validado, na segunda parte, em dois tempos o jogador do Dourado ampliou o placar. Lucas Ramon encontrou o camisa 9 sozinho na área, que cabeceou mas Herilan defendeu. No rebote a bola voltou e desta vez o atacante não perdeu. O Cuiabá abre boa vantagem no confronto de dois jogos contra o Dom Bosco e a partida de volta está marcada para quarta-feira (28), às 19h30, na Arena Pantanal.

