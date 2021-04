Esporte 26/04/2021 16:54 Douglas Santos Pepê, ex-Flamengo, é apresentado pelo Dourado e aguarda nome no BID - veja Foto: Reprodução O Cuiabá Esporte Clube apresentou nesta segunda (26) o seu 12º reforço para a temporada 2021. A novidade da vez é a contratação do meio-campista Pepê, ex-Flamego, que chega para reforçar o clube estreante na Série A. Agora, o jogador aguarda a CBF divulgar o seu nome no BID, para poder estrear pelo time mato-grossense. O atleta de 23 anos foi criado nas divisões de base do Flamengo. Depois de um período, que ficou esquecido no clube, o jogador voltou a ser utilizado pelo técnico Rogério Ceni no último Campeonato Brasileiro, quando teve seu contrato estendido. Além do Flamengo, em 2019 o volante, que também atua como meia, foi emprestado ao Portimonense, de Portugal. O jogador conquistou três títulos nacionais com o time carioca, sendo o Campeonato Brasileiro em 2020, a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2018 e a Supercopa do Brasil em 2021. Pepê ganhou também o Carioca de Juniores 1ª Divisão em 2018 e Campeonato Carioca em 2020. O volante já se apresentou ao Dourado, realizou exames médicos e físicos e assinou contrato por três temporadas com a diretoria Auriverde. O clube Rubro-Negro terá 20% dos direitos econômicos em uma futura venda do jogador. Ao todo, essa foi a 12º contratação do Cuiabá em 2021. Além de Pepê, o clube trouxe o goleiro Walter, o lateral Uendel, os zagueiros Paulão, Walber e Marllon, os volantes Camilo, Pepê e Uillian Correia e os atacantes Clayson, Jonathan Cafú, Guilherme Pato e Osman. A estreia do Cuiabá na Série A está prevista para acontecer no final de maio, diante do Juventude, na Arena Pantanal, em Cuiabá. A CBF ainda não detalhou datas e horários das primeiras rodadas. Ficha do atleta João Pedro Vilardi Pinto, conhecido popularmente por Pepê, nasceu no dia 06 de janeiro de 1998, no município do Rio de Janeiro – RJ. O atleta pesa 82 kg e tem 1,83 metros de altura. Reprodução Nas redes sociais, o jogador postou uma foto vestido a camisa do Cuiabá e escreveu um versículo da Bíblia: "E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. Isaías 30:21". Por outro lado, Pepê também despediu do Flamengo, quando publicou um vídeo onde relembrou toda sua trajetória como profissional do clube carioca. Na oportunidade, amigos e familiares desejaram boa sorte na nova etapa de sua vida. "Porque no final de tudo, o que importa é torná-Lo ainda mais conhecido. Pra sempre... um cria do ninho foi um prazer, Flamengo. #SoldadoDeCristo", despediu o jogador.

