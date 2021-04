O Cuiabá Esporte Clube venceu as duas partidas contra o Dom Bosco pelas quartas de final e segue para as semifinais do Campeonato Mato-grossense, onde enfrentará o Sociedade Ação de Futebol. O jogo de volta foi realizado na noite desta quarta-feira (28), na Arena Pantanal, com triunfo do Auriverde pelo placar de 3 a 1. Os gols da partida foram marcados por Clayson, Jonathan Cafú e Raúl pelo lado do Dourado. Josué anotou pelo Leão da Colina.

Precisando do resultado, o Dom Bosco partiu para cima desde o início do primeiro tempo e logo aos 3 minutos conseguiu abrir o placar. Após chute forte de João Gharib, João Carlos espalmou para frente e a bola sobrou no pé de Josué, que só precisou descolar o goleiro e correr para o abraço.

Após o gol, o Azulão da Colina passou a ter um jogo lá e cá com o Cuiabá, sobretudo cada jogador respeitou a posição tática dentro das quatro linhas. O Cuiabá tentou reagir, mas não conseguiu tirar o zero do placar na primeira etapa.

Após o intervalo, o Dourado adotou uma postura bastante ofensiva e conseguiu empatar nos primeiros 9 minutos, em uma bela jogada do atacante Clayson. A equipe azulina teve um apagão após o gol de empate do Cuiabá e conseguiu ceder mais dois gols. Jonathan Cafú aos 24 e Raul aos 26.Com o placar elástico e a classificação quase garantida, os donos da casa giravam a bola para gastar o tempo.

O Cuiabá conseguiu dois triunfos frente ao Azulão da Colina e garantiu o placar agregado de 5 a 1.