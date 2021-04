Esporte 30/04/2021 06:28 Douglas Santos Semifinal do Estadual começa neste fim de semana; FMF divulga datas e horários O Campeonato Mato-grossense 2021 já está chegando na reta final. Cuiabá, Ação-MT, Operário-VG e Nova Mutum estão classificados para a semifinal do torneio que já inicia neste fim de semana. A Federação Mato-grossense de Futebol (FMF) divulgou na tarde desta quinta (29) as datas e horários da 3ª fase do Estadual. Conforme regulamento, a semifinal e final serão disputadas no sistema de ida e volta. No caso de empate em pontos, vale o saldo de gols e, persistindo a igualdade, a decisão de vaga ou título vai para a disputa de pênaltis. Os três primeiros colocados representarão Mato Grosso na Copa do Brasil de 2022 e o campeão na próxima edição da Copa Verde. Já os dois melhores colocados ganharão vaga na Série D do ano que vem. Confrontos definidos Ação e Cuiabá duelam no domingo (02) às 09h, na Arena Pantanal, na Capital. O jogo de volta está marcado para o próxima domingo (09) às 09h, também na Arena Pantanal. Por outro lado, o primeiro duelo entre Nova Mutum e Operário-VG ocorre na terça (04) às 15h30, no estádio Valdir Doilho Wons. O jogo de volta será no sábado (08) às 09h no estádio Dito Souza, em Várzea Grande. Veja a trajetória de cada time Para chegar a 3ª etapa do Estadual, o Dourado eliminou o Dom Bosco após vencer de virada por 3 a 1 em jogo realizado na quarta (28) na Arena Pantanal. Na partida de ida, a equipe Auriverde havia vencido o Leão da Colina por 2 a 0, também no estádio utilizado na Copa do Mundo de 2014. O Cuiabá terminou a primeira fase invicto e na liderança isolada. O Ação desbancou o União Rondonópolis após empate de 1 a 1 no estádio Luthero Lopes. O time de Santo Antônio de Leverger havia vencido o jogo de ida por 3 a 1 e garantiu a vaga entre os quatro primeiros do Estadual. O Ação terminou a primeira fase em alta, na 5ª posição. Já o atual campeoão da competição, o Nova Mutum, descontou o placar de 1 a 0 que havia levado do Luverdense na semana passada no Passo das Emas. O resultado no tempo normal levou a decisão para as penalidades, quando o Azulão da Massa venceu o Verdão do Norte por 4 a 1. A partida de volta das quartas de final foi realizada no estádio Valdir Doilho Wons. Na 1ª fase, o Nova Mutum terminou na 3ª colocação. O Operário chegou à semifinal do Campeonato Mato-grossense após eliminar o Sorriso nos pênaltis por 3 a 0. O destaque da partida foi o goleiro Elias que pegou o último pênalti e classificou o Chicote da Fronteira para a fase seguinte. Na primeira etapa, o time várzea-grandense terminou como vice-líder do Estadual.

