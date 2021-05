Com gols marcados por Osman e Rafael Gava, o Cuiabá Esporte Clube aplica 2 a 0 no Sociedade Ação Futebol e sai na frente no confronto de 180 minutos. A partida foi realizada na manhã deste domingo (2), na Arena Pantanal, pela ida às semifinais do Campeonato Mato-grossense. O jogo de volta será disputado no próximo domingo (9), às 9h, no mesmo estádio.

Apesar do Ação ter começado o jogo fazendo pressão na defesa do Cuiabá, quem abriu mesmo o marcador foram os anfitriões. Em chute arriscado por Camilo de fora da área, a bola desviou e sobrou para o atacante Osman, que só teve o trabalho empurrar para a rede.

Com o passar do tempo, o Ação tentava chegar ao empate, mas com isso abria espaço na defesa. O Auriverde teve três ótimas oportunidades para ampliar, só que as finalizações foram mal sucedidas.

Outro destaque na partida na manhã de domingo, foi o sol escaldante, com temperaturas chegando à casa dos 33ºC na Arena Pantanal. A equipe de arbitragem concedeu duas pausas de reidratação para os atletas.

No intervalo, o técnico Alberto Valentim mexeu no plantel e trocou Osman, autor do primeiro gol, pelo volante Auremir. A substituição nada abalou a postura do time em campo, pois logo aos 3 minutos da segundo etapa, Clayson fez bela jogada pela linha de fundo e serviu Rafael Gava, que dentro da área, só deslocou o goleiro para ampliar o placar.

O Ação foi amplamente melhor na partida, porém não conseguiu transformar o posse de bola e as chances criadas em bola na rede. No apito final as estatísticas mostravam que o Ação levou a melhor no quesito posse de bola, 51% para os mandantes, contra 49% do Dourado. Nas finalizações, também foram superiores, 16 para o lado do time de Leverger contra 7 contabilizadas para o Auriverde.

O vencedor deste confronto espera o time que se classificar da outra semifinal entre Operário Várzea-grandense e Nova Mutum Esporte. A primeira partida está marcada para próxima terça-feira (4), às 15h30, no Estádio Waldir Wons, no nortão do estado. Já na partida de volta, o Chicote da Fronteira decide a vaga para a final em casa, no sábado (8), às 9h, no Estádio Dito Souza, em Várzea Grande.