Esporte 05/05/2021 08:06 Cuiabá acerta com o lateral-direito João Lucas, ex-Flamengo O Cuiabá tem mais um reforço confirmado para a temporada 2021. O Dourado acertou a contratação do lateral-direito João Lucas, 23, que chega por empréstimo do Flamengo, até o final do ano. Mineiro de Belo Horizonte, ele começou na base do Atlético-MG, mas teve sua primeira oportunidade como profissional no Villa Nova-MG. Passou por Goiás e Bangu, até se transferir para o Flamengo, em 2019. Pelo Rubro-negro, ele fez parte do elenco campeão brasileiro de 2019 e 2020, da Libertadores 2019, da Recopa Sul-Americana 2020, da Supercopa do Brasil 2020 e do Carioca 2020. "Foi uma grande experiência defender o Flamengo nestas duas últimas temporadas, quando conquistamos títulos importantes, mas chego ao Cuiabá com muita disposição em ajudar o clube a fazer uma grande Série A", disse João Lucas, que já passou por exames médicos e assinou contrato. Sua documentação já foi enviada à CBF, que deve regulariza-lo nos próximos dias. Porém, ele não poderá atuar no Mato-grossense, que teve suas inscrições encerradas no dia 16 de abril. No Cuiabá, João Lucas reencontrará o volante Pepê, que foi seu companheiro no Flamengo. "Falei com o Pepê e ele me deu referências muito boas sobre o Cuiabá. Também conheço o Marllon, que foi outro que me falou muito bem do clube. Chego respeitando quem já está aqui e espero ajudar da melhor maneira possível". Com João Lucas, o Dourado já tem 13 reforços para a temporada. Além dele, já haviam sido apresentados o goleiro Walter, o lateral Uendel, os zagueiros Paulão, Walber e Marllon, os volantes Camilo, Pepê e Uillian Correia e os atacantes Clayson, Jonathan Cafú, Guilherme Pato e Osman.

Voltar + Esporte