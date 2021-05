Há pouco mais de um mês defendendo as cores do Dourado, o atacante Clayson concedeu entrevista na manhã desta quinta (06) e falou sobre o seu momento como profissional do clube. O jogador de 26 anos afirmou que o principal objetivo do Cuiabá na temporada 2021 é o Campeonato Brasileiro, mas não deixou o Estadual de lado. O atleta destacou também o bom trabalho do técnico Alberto Valentim e de toda a comissão técnica auriverde.

“Estou feliz com o momento, não só meu, mas como também da equipe. Acho que a entrega que a gente vem tendo, o trabalho do Alberto e da Comissão é de alto nível e a gente vem conseguindo assimilar e entender rápido para poder colocar dentro de campo, então a gente sabe que o nosso objetivo é lá na frente, mas a gente sabe da importância também desse campeonato estadual”, frisou o atacante.

Após a saída de Élvis para o Goiás, Clayson assumiu a camisa 10 no Dourado ficando com a responsabilidade de armar o time. Segundo o jogador, o elenco do Cuiabá procura dar o máximo para vencer todas as partidas e chegar até à grande final do Campeonato Mato-grossense. O atleta disse estar confortável na posição em que está jogando, mas afirmou que também pode contribuir com o time jogando como meia.

“Claro que pelos lados tenho mais adaptação, mas estou me sentindo bem e procurando me adaptar a cada vez mais na função para ajudar a equipe e desenvolver o meu melhor para o clube e, consequentemente, poder estar ajudando com números, que são os gols e assistências, além de estar fazendo boas partidas para que a gente continue vencendo”, disse Clayson.

Foco

Mesmo com a boa vantagem conquistada no primeiro duelo da semifinal do Estadual, o Cuiabá segue focado para selar a vaga na final do Mato-grossense. Clayson foi o autor de uma assistência na vitória de 2 a 0 do Auriverde sobre o Ação de Santo Antônio do Leverger, no último domingo.

O camisa 10 do Cuiabá lembrou que ainda não tem nada definido se referindo ao confronto de domingo. O jogador frisou também que o Dourado vai entrar em campo em busca de vitória para que a equipe tenha mais confiança na final.

“Acho que é uma boa vantagem, mas não tem nada definido. Nosso pensamento é entrar em campo como se estivesse 0 a 0 é só usar a vantagem no final do jogo, se for necessário. Nosso objetivo é entrar focado no jogo e buscar a vitória, para que possamos ter mais confiança e chegar nessa final muito bem”, concluiu.

A partida de volta contra o Ação será realizada no próximo domingo (09), às 09h, na Arena Pantanal, em na Capital. O Dourado pode perder por até um gol de diferença para avançar. Empate no placar agregado leva a decisão para os pênaltis.

O atacante Clayson foi contratado pelo Cuiabá no final de março. O jogador estava no Bahia, quando chegou por empréstimo ao time mato-grossense até o final do ano. O atleta foi revelado pelo União São João-SP, onde foi destaque na Copa São Paulo de 2012, aos 16 anos.