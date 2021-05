Esporte 06/05/2021 17:34 Agência Brasil Eliminatórias africanas para a Copa do Mundo são adiadas Pandemia do novo coronavírus impede realização de partidas © REUTERS/Mohamed Abd El Ghany/Direitos Reservados A fase de grupos das Eliminatórias africanas para a Copa do Mundo, que deveriam começar em junho, agora terão início em setembro. Esta é a segunda oportunidade na qual os jogos são adiados por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19), informou a Confederação Africana de Futebol (CAF) nesta quinta-feira (6). A CAF anunciou através de um comunicado que a decisão foi tomada conjuntamente com a Fifa “levando em consideração o transtorno atual causado pela covid-19 e a necessidade de garantir condições de jogo ideais para todos os times”. Jogos das Eliminatórias já haviam sido adiados em outubro passado por causa da pandemia do novo coronavírus. Nesta semana a CAF emitiu uma lista de estádios aprovados para as primeiras duas rodadas de Eliminatórias, o que deixou um quarto dos 40 times que disputam vagas para a Copa do Catar (2022) sem um campo no qual disputar suas partidas em casa. Entre os afetados está o Senegal, que disputou a Copa do Mundo de 2018 (Rússia), e o Mali, uma das seleções que encabeçam as chaves das Eliminatórias. Burkina Faso, República Centro-Africana, Libéria, Maláui, Namíbia, Nigéria e Serra Leoa também foram prejudicadas. Ainda existem preocupações com as restrições de viagem impostas a jogadores chegando da Europa, muitos dos quais perderam a rodada final das Eliminatórias de março para a edição 2021 da Copa Africana de Nações porque alguns países-sede estavam nas listas vermelhas de nações europeias por causa da pandemia.

