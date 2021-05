Cuiabá e Ação se enfrentam às 9h deste domingo (7) em busca de uma vaga na grande final do Campeonato Mato-Grossense 2021. No jogo de ida, o Dourado abriu boa margem vencendo por 2 a 0. Agora, a equipe Auriverde pode perder por até um gol de diferença para avançar de fase. Já o empate no placar agregado leva a decisão para os pênaltis.

Este será o quarto jogo no confronto histórico entre os dois clubes de Mato Grosso. O Dourado está em vantagem até aqui, com duas vitórias e um empate. O primeiro duelo entre os times aconteceu em 2018, com vitória do Cuiabá, por 3 a 0, também pelo Mato-grossense. Já os outros dois jogos foram no Estadual deste ano: 0 a 0, no Dito Souza, pela 1ª fase; e a vitória no domingo passado.

Mesmo com a boa vantagem conquistada no primeiro duelo, o Cuiabá seguiu focado nos treinamentos durante a semana para não encontrar nenhuma surpresa no caminho que leva à vaga na final do Campeonato Mato-Grossense. Por outro lado, o Ação precisará vencer os cuiabanos por três gols de diferença para se classificar para a final ou por dois gols para levar a decisão para as penalidades.

A boa novidade para o Tuiuiú Pantaneiro é que o time poderá contar com o retorno do atacante Pedro Paulo, artilheiro da equipe na competição com cinco gols. O jovem atleta de 17 anos não enfrentou o Cuiabá no jogo de ida porque estava cumprindo suspensão.

No lado do Cuiabá, Walter poderá reforçar o elenco titular, após se recuperar de um desconforto muscular. O goleiro é um dos destaques até agora na equipe Auriverde e voltou a treinar com o restante do elenco nos últimos dias.