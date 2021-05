Esporte 08/05/2021 10:16 CBF divulga datas, horários e locais dos jogos da terceira fase da Copa do Brasil A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou nesta sexta-feira a tabela detalhada da terceira fase da Copa do Brasil, com datas, horários e locais das partidas. A etapa será disputada por 32 times e passará a contar com confrontos de ida e volta. Na terceira fase, entram na competição as oito equipes classificadas para a Libertadores (Atlético-MG, Grêmio, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo), o novo colocado no Campeonato Brasileiro de 2020 (Athletico-PR) e os campeões da Série B (Chapecoense), da Copa do Nordeste (Ceará) e da Copa Verde (Brasiliense). Elas se juntam aos 20 demais times que passaram pelas duas primeiras fases do torneio: 4 de julho, ABC, América-MG, Atlético-GO, Avaí, Bahia, Boavista, Bragantino, Cianorte, Corinthians, Coritiba, CRB, Criciúma, Cruzeiro, Fortaleza, Juazeirense, Remo, Vasco, Vila Nova e Vitória. A etapa também não conta com gol qualificado. Em caso de empate no placar agregado, o classificado para a próxima fase será definido na disputa de pênaltis. A CBF ainda divulgou as datas das próximas fases da Copa do Brasil. As oitavas estão inicialmente previstas para os dias 28 de julho e 4 de agosto, enquanto as quartas serão disputadas em 25 de agosto e 1º de setembro. As semifinais estão marcadas para 8 e 15 de setembro, e a final tem previsão de ser realizada nos dias 20 e 27 de outubro. Confira todos os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil: * CRB x Palmeiras

03/06 (ida): às 21h30, no Estádio Rei Pelé (AL)

09/06 (volta): às 19 horas, no Allianz Parque (SP) 4 de Julho x São Paulo

01/06 (ida): às 21h30, no Estádio Albertão (PI)

08/06 (volta): às 19 horas, no Morumbi (SP) Corinthians x Atlético-GO

02/06 (ida): às 21h30, na Neo Química Arena (SP)

09/06 (volta): às 21h30, Antônio Accioly (GO) Cianorte x Santos

01/06 (ida): às 19 horas, no Albino Turbay (PR)

08/06 (volta): às 16h30, na Vila Belmiro (SP) Fluminense x RB Bragantino

01/06 (ida): às 19 horas, no Maracanã (RJ)

08/06 (volta): às 19 horas, no Nabi Abi Chedid (SP) Boavista x Vasco da Gama

01/06 (ida): às 21h30, no Elcyr Resende (RJ)

09/06 (volta): às 16h30, em São Januário (RJ) América-MG x Criciúma

20/05 (ida): às 19 horas, no Independência (MG)

27/05 (volta): às 21 horas, no Heriberto Hulse (SC) Vila Nova x Bahia

01/06 (ida): às 16h30, no Onésio Bras. Alvarenga (GO)

09/06 (volta): às 19 horas, em Pituaçu (BA) Grêmio x Brasiliense

02/06 (ida): às 16h30, na Arena do Grêmio (RS)

09/06 (volta): às 19 horas, no Mané Garrincha (DF) Chapecoense x ABC

02/06 (ida): às 16h30, na Arena Condá (SC)

09/06 (volta): às 16h30, no Frasqueirão (RN) Fortaleza x Ceará

02/06 (ida): às 19 horas, na Arena Castelão (CE)

10/06 (volta): às 19 horas, na Arena Castelão (CE) Remo x Atlético-MG

02/06 (ida): às 19 horas, no Baenão (PA)

10/06 (volta): às 19 horas, no Mineirão (MG) Coritiba x Flamengo

02/06 (ida): às 21h30, no Couto Pereira (PR)

09/06 (volta): às 21h30, no Maracanã (RJ) Cruzeiro x Juazeirense

03/06 (ida): às 16h30, no Mineirão (MG)

10/06 (volta): às 16h30, no Adauto Morais (BA) Avaí x Athletico-PR

03/06 (ida): às 19 horas, na Ressacada (SC)

10/06 (volta): às 19 horas, na Arena da Baixada (PR) Vitória x Internacional

03/06 (ida): às 19 horas, no Manoel Barradas (BA)

10/06 (volta): às 21h30, no Beira-Rio (RS)

