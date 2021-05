Esporte 10/05/2021 06:05 Cuiabá vence, despacha o Ação e disputa o título contra o Operário O Cuiabá está na finalíssima do Campeonato Mato-grossense. após vencer a primeira partid das semifinais por 2 a 0, o Dourado voltou a vencer o Ação por 2 a 0, e se garantiu na decisão do Estadual. A partida foi dispoutada na manhã deste domingo, na Arena Pantanal. Jonathan Cafú e Josiel marcaram os gols do Auriverde da Baixada., um em cada tempo, ampliando a vantagem do time da casa. Mais uma vez o Dourado crava sua presença em uma final. Apenas em 2012, quando perdeu nas quartas para o Luverdense, o Cuiabá ficou fora de uma disputa de título estadual Com o resultado, o Cuiabá se garante na Copa do Brasil de 2022. O adversário da decisão será o Operário de Várzea Grande, que eliminou o Nova Mutum, ontem no Cristo Rei. A FMF deverá confirmar em breve, as finais para os dois próximos domingo, às 9h da manhã

