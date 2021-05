“Adotamos um conjunto de medidas técnicas e procedimentos de biossegurança visando prevenir os riscos de contagio”, assegura o diretor do torneio, Pedro Nunes

Após novo período de recesso de todos os torneios de tênis no estado de Mato Grosso, por conta das restrições estabelecidas nos decretos de enfrentamento a Pandemia Covid-19, o Circuito Mato-grossense de Tênis 2021 retoma as atividades e proporciona aos tenistas a realização do torneio HOP Open de Tênis, marcado para iniciar nesta quarta-feira (12) e seguir até domingo (16.05), na academia Ace Tênis, na cidade de Primavera do Leste (MT).



De acordo com o diretor do torneio e professor de tênis, Pedro Nunes, a Ace Tênis e a Federação Mato-grossense de Tênis (FMTT) tomaram a decisão de realizar o torneio com base nos decretos municipal e estadual. Segundo ele, no que concerne as restrições à prevenção do contagio, o torneio reduziu à metade a capacidade de receber tenistas e instituiu normas obrigatórias de biossegurança.



“Teremos álcool gel em todas as quadras e os tenistas serão cobrados para usar máscaras fora das quadras. Reduzimos a capacidade de 154 para 75 tenistas no torneio e as partidas foram sistematizadas para evitar aglomerações. E, além disso, cancelamos o Costelão, um tradicional churrasco de confraternização promovido anualmente em todos os torneios de Primavera nos últimos mais de 15 anos.”, conta o diretor e proprietário da Ace Tênis, Pedro Nunes.



Contexto

Em 2020, a Federação Mato-grossense de Tênis (FMTT), instituição responsável pelo Circuito Mato-grossense de Tênis, cessou a promoção de torneios em virtude das recomendações do poder público, em vigor a época, nos decretos municipais e estaduais. Tendo concluído o respectivo ano com a realização de menos de um terço dos torneios previstos no calendário (5 de 18). E, em 2021, da mesma forma ordeira, a entidade e afiliados seguem as orientações, tendo já cancelado quatro torneios, e só agora retoma suas ações.



Padrinho

O patrocinador master do torneio HOP Open de Tennis é o Hospital de Olhos de Primavera, um reconhecido Centro de Diagnóstico e Tratamento Oftalmológico Especializado, localizado na Avenida dos Lagos, número 2892, no Parque das Águas, em Primavera do Leste (MT). E podem ser contactados pelos telefones (66)3497-1402 e (66)99696-6350 ou pelo WhatsApp (66)99676-8885.



Para o médico oftalmologista e proprietário da HOP, Thiago Guimarães Ferreira da Costa, 36 anos, um praticante de tênis, o esporte é uma ferramenta essencial na promoção da saúde pública e bem-estar da sociedade e, em especial, em crises sanitárias. Segundo ele, diante do aumento da incidência de doenças psiquiátricas e suicídio, gerados pelo isolamento social, o esporte é preventivo.



“Por ser uma instituição de saúde, o Hospital de Olhos de Primavera visa o bem-estar da sociedade e considera coerente investir no esporte para atuar de forma preventiva contra doenças. O tênis é um esporte individual praticado ao ar livre, capaz de ser efetivo na queda do risco cardiovascular e isso corrobora com nosso objetivo primordial, a saúde pública”, explica o Dr. Thiago Guimarães.



Ace Tênis

A Federação Mato-grossense de Tênis (FMTT) e a academia Ace Tênis são as responsáveis pela organização do torneio, de 12 a 16 de maio, em Primavera do Leste. Sendo a academia situada na Rua Guiratinga, no número 753, no Parque das Águas, em Primavera do Leste (243,7km de Cuiabá). E a direção do torneio recomenda o Tezla Hotel para a hospedagem dos tenistas (66)3500-3100.



Contato Ace Tênis

Facebook: https://www.facebook.com/acetenis.com.br

Instagram: acetenis

Whatsapp p/tenistas: (66)98114-9780



Contato FMTT

Site: https://www.tenisintegrado.com.br/perfil2/inicio/5465

Facebook: https://www.facebook.com/FMTT.Tennis/

Instagram: fmttenis

Whatsapp p/tenistas: (65)99925-5536

Whatsapp p/imprensa: (65)99611-8288

Crédito Fotógrafo (Lei 9610/98): Junior Martins