Cuiabá estreia no dia 29 de Maio contra o Juventude, na Arena Pantanal Reprodução/Twitter A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou as dez primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro 2021, na tarde desta terça-feira (11). O Cuiabá Esporte Clube irá competir pela primeira vez na elite do futebol nacional. O Dourado estreia em um sábado no dia 29, ás 18h, contra o Juventude, na Arena Pantanal. Já na segunda rodada, irá viajar até o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Fluminense, no dia 5 de junho, às 10h, no Maracanã Vale lembrar que Mato Grosso não tem um representante na elite do futebol brasileiro há 35 anos. O último havia sido o Operário Várzea-grandense em 1986.



O Campeonato Brasileiro terá duração de pouco mais de seis meses e por conta da pandemia, a CBF precisou encurtar o tempo de descanso entre uma temporada e outra. A primeira rodada do Brasileirão 2021 será no dia 29 de maio e a última sendo realizada no dia 5 de dezembro. Confira a tabela: 1ª rodada – Cuiabá x Juventude, 29/05, 18h, Arena Pantanal 2ª rodada – Fluminense x Cuiabá, 05/06, 10h, Maracanã 3ª rodada – Cuiabá x Atlético-GO, 14/06, 19h, Arena Pantanal 4ª rodada – América-MG x Cuiabá, 17/06, 15h, Arena Independência 5ª rodada – Cuiabá X Grêmio, 20/06, 19h30, Arena Pantanal 6ª rodada – São Paulo x Cuiabá, 23/06, 20h30, Morumbi 7ª rodada – Sport x Cuiabá , 27/06, 19h30, Ilha do Retiro 8ª rodada – Cuiabá X Flamengo, 01/07, 19h, Arena Pantanal 9ª rodada – Cuiabá X Atlético-MG, 05/07, 19h, Arena Pantanal 10ª rodada – Red Bull Bragantino x Cuiabá, 08/07, 15h, Nabi Abi Chedid

