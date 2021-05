Esporte 16/05/2021 15:07 GE Cuiabá vence o Operário e abre vantagem na final do Mato-grossense O Dourado saiu na frente logo no início de jogo, levou o empate ainda no primeiro tempo, mas buscou a vitória na etapa final. Equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo, às 9h, na Arena Pantanal Operário x Cuiabá (Foto: AssCom Dourado) O Cuiabá largou em vantagem na final do Mato-grossense. O Dourado venceu o Operário por 2 a 1 no confronto de ida, na manhã deste domingo, na Arena Pantanal. O placar foi aberto logo aos quatro minutos, com Josiel aproveitando falha do goleiro Elias. O empate aconteceu aos 20 minutos, em vacilo na saída de bola aproveitado por Vinícius. O Cuiabá garantiu a vitória aos 18 minutos do segundo tempo, com Marllon, de cabeça.

PRIMEIRO TEMPO O Cuiabá começou a partida dominando a posse de bola. De pé em pé, abriu o placar com Josiel, aos quatro minutos de jogo, aproveitando falha do goleiro Elias. O gol fez o time de Alberto Valentim diminuir o ritmo. Em vacilo na saída de bola, Vinícius interceptou o passe de Rafael Gava, deu a meia-lua em Pierini e bateu forte para empatar para o Operário.

INVENCIBILIDADE MANTIDA O Cuiabá segue sem perder para o Operário na história. Agora, são 18 jogos, com 13 vitórias do Dourado e cinco empates.

A VOLTA A grande final do Mato-grossense acontece no próximo domingo, dia 23 de maio, às 9h, na Arena Pantanal. O Cuiabá tem a vantagem do empate para ficar com o título, enquanto o Operário precisa de vitória por um gol de diferença para forçar as penalidades ou por dois gols para ser campeão. Empate no placar agregado leva a decisão para os pênaltis.

SEGUNDO TEMPO Na etapa final, o Cuiabá entrou determinado em sair vitorioso. A equipe envolveu o Operário e criou boas chances. Em cobrança de falta perfeita de Rafael Gava, Marllon cabeceou para colocar o Dourado à frente do placar novamente. Aos 36 minutos, Élton carimbou a trave. No fim do jogo, o Operário ameçou uma blitz, mas não conseguiu o empate.

Voltar + Esporte