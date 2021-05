Ex-técnico do Grêmio é o preferido da cúpula do Corinthians, que não fará loucuras pelo novo treinador

Como não poderia deixar de ser, o Corinthians está com uma segunda-feira agitada nos bastidores. Com a queda de Vagner Mancini após a eliminação para o Palmeiras na semifinal do Paulistão, a busca pelo novo treinador virou a pauta dos dirigentes do clube, que se reuniram nesta manhã para tratar do assunto, segundo publicou primeiramente o site Meu Timão". E o nome preferido nas conversas é o de Renato Gaúcho, como noticiou o jornalista PVC.

Segundo apurou o LANCE!, muitos nomes têm sido oferecidos para o Corinthians nas últimas semanas, o que foi intensificado após o clássico. Acontece que a atual cúpula corintiana, formada pelo presidente Duilio Monteiro Alves, pelo diretor Roberto de Andrade, e pelo gerente Alessandro, tem se blindado dessa 'chuva' de nomes e se concentra em perfis específicos para contratar.

Nesse pensamento, o preferido é Renato Gaúcho, sem clube desde a sua saída do Grêmio. Com perfil vitorioso, com bom relacionamento com os jogadores e bons trabalhos de campo, sem contar a figura enorme que ele representa hoje no futebol brasileiro, o ídolo gremista é o plano A dos dirigentes alvinegros, mesmo sabendo do entrave financeiro, pelo alto salário do comandante.

Acontece que há uma sinalização de que pode haver uma negociação para que os números se acertem dentro das condições estabelecidas pelo clube, que vive situação complicada com suas contas. Uma reunião com Renato e seus representantes deve acontecer nos próximos dias. Ainda não está definido se o Corinthians enviará um intermediário ou alguém da cúpula para tratar do negócio.

Apesar disso, o plano é tratado como difícil, por enquanto, mas já não é descartado como foi em outros momentos. Por isso, a diretoria trabalha com outros nomes como Fábio Carille (Al-Ittihad) e Dorival Jr. (sem clube), que encabeçam essa prateleira do 'plano B'. Com um pouco mais de distância, mas no radar, estão Antônio Carlos Zago e Sylvinho, ambos atualmente sem clube e identificados com o Corinthians. Os dois últimos com menos chances, por ora.

O Corinthians espera definir o novo nome ainda nesta semana, já pensando no planejamento para o Campeonato Brasileiro e na sequência da Copa do Brasil. O treinador que chegar, teria pouco mais de uma semana antes da estreia pela competição nacional e ainda contaria com um 'amistoso de luxo" na última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, contra o River Plate-PAR.