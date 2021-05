Esporte 19/05/2021 17:26 Série D 2021 | União Rondonópolis estreia dia 05/06 e Nova Mutum no dia 06/06 pela competição nacional A Confederação Brasileira de Futebol divulgou a tabela detalhada do Campeonato Brasileiro da Série D Edição 2021. Nova Mutum e União de Rondonópolis serão os representantes de Mato Grosso na Competição. O primeiro a estrear será o União. O Colorado recebe, no dia 5 de junho (sábado), o Porto Velho-RO, às 15h (horário de MT) no estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis. Na 2ª rodada, o Vermelhinho visita o Goianésia, em Goiás. Também no Grupo A5, o Nova Mutum estreará na competição nacional duelando contra a Aparecidense, no dia 6 de junho (domingo), às 15h (horário de MT), no estádio Aníbal Toledo. Na rodada seguinte, o Azulão da Massa recebe o Jaraguá-GO, no estádio Valdir Wons. Além dos dois mato-grossenses, o Grupo A5 Do Brasileirão Série D conta com Porto Velho-RO, Gama-DF, Jaraguá-GO, Aparecidense-GO, Goianésia-GO e o classificado do confronto entre Real Ariquemes-RO e Brasiliense-DF. CONFIRA A 1ª RODADA DOS MATO-GROSSENSES: União x Porto Velho – 5 de junho (sábado), às 15h / Estádio Luthero Lopes Aparecidense-GO x Nova Mutum – 6 de junho (domingo), às 15h / Aníbal Toledo

