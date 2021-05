Esporte 23/05/2021 08:08 CBF coloca data para volta da torcida aos estádios Com a vacinação em andamento no Brasil, a CBF planeja volta dos torcedores aos estádios em setembro. Os estádios estão desde março de 2020. Alguns indicativos devem ser analisados antes da liberação. O número de vacinados no Brasil, por exemplo, será a principal métrica analisada. Até o momento apenas 9,5% da população está imunizada contra a doença. O ritmo da vacinação ainda caminha lentamente. Jorge Pagura, presidente da Comissão Médica da entidade, coloca alguns pontos de observação e não garante que a data será de fato confirmada. “Sei que todo mundo está ansioso para isso (a volta da torcida aos estádios). Mas em saúde e medicina, a gente não pode entrar na ansiedade nem do paciente e muito menos da situação. Temos que ter critério, estamos longe ainda do panorama ideal. Quando a gente fala em setembro… Toda vez que estamos numa pandemia, você crava uma data e erra. É como uma série, um episódio por dia”, disse. Outro ponto de atenção é a equidade do Campeonato. A CBF tem como ponto de atenção a divergência entre os estados. Como o Brasil é um país de proporções continentais, cada local pode ter uma situação diferente diante da pandemia.

