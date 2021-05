O Cuiabá Esporte Clube conquistou o Campeonato Mato-grossense 2021 na manhã chuvosa deste domingo (23), na Arena Pantanal. Na primeira partida, o Dourado havia vencido o Clube Esportivo Operário Várzea-Grandense (CEOV) pelo placar de 2 a 1, com o empate do segundo jogo por 1 a 1, o time cuiabano se sagrou vencedor com o placar agregado de 3 a 2. Este é o 10° título da história do Auriverde, sendo 4 deles conquistados em 5 anos.

Caminho até a final



Com uma campanha impecável, o Cuiabá não perdeu nenhuma partida na primeira fase e conseguiu um aproveitamento de 85,2%, com 7 vitórias e 2 empates. O time da Capital também carrega o status de melhor ataque e melhor defesa do campeonato. Em 9 jogos na fase dos pontos corridos, o Dourado marcou 19 gols e sofreu apenas 3.



No mata-mata, o Auriverde não teve dificuldades para passar dos adversários. Nas quartas de final, o Cuiabá enfrentou o Dom Bosco e venceu as duas partidas. No jogo de ida foi vitorioso pelo placar de 2 a 0 e na volta aplicou 3 a 1, totalizando 5 a 1 no agregado. Na semi, o Dourado venceu os dois jogos contra o Ação pelo placar de 2 a 0, com 4 a 0 no agregado.

Jogo

Primeiro tempo

Nos primeiros movimentos da etapa inicial, o lateral-esquerdo do CEOV, Jefferson sentiu o adutor e o técnico Leocir precisou realizar uma substituição relâmpago. Levi entrou no ligar do ala.

O Dourado levava muito perigo no ataque, sobretudo com os pontas, ora com Jonathan Cafú, ora com Guilherme Pato.

Rafel Gava, Guilherme Pato, Jonathan Cafú e Camilo perderam ótimas oportunidades para sair na frente do placar. No melhor momento do Dourado na partida, Felipe Xelé sofreu falta pela esquerda a um passo fora da área. Lucas Cardoso bateu forte e Luan, livre na segunda trava, só teve o trabalho de colocar a bola para dentro: 1 a 0.

Após o gol, o Dourado continou com o mesmo ímpeto ofensivo, porém as finalizações foram mal sucedidas. O CEOV conseguiu segurar o resultado e manteve o placar de 1 a 0 para o intervalo.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o técnico Alberto Valentim fez duas mudanças no ataque. Josiel e Guilherme Pato foram substituídos por Elton e Clayson, respectivamente.



Logo no início do segundo tempo, Clayson colocou Elias para trabalhar em chute venenoso cobrado em falta de média distância.

Aos 8 minutos, Rafael Gava marcou o gol de empate. Em cruzamento pela direita de Lucas Ramon, que achou o meia dentro da área, que chutou forte no canto esquerdo, deixando tudo igual na decisão.

Aos 11 minutos, Uendel bateu falta pela esquerda e achou Camilo na área, que pegou mal na bola e mandou para fora.

Aos 14 minutos, o zagueiro Boré sentiu dores no tornozelo e saiu de campo aos prantos, sendo substituído por Luis Antônio.

Por conta da chuva, o jogo começou a ficar um pouco menos movimentado na metade da segunda etapa. Pouca mobilidade e passes errados fizeram com que a partida ficasse mais morna.

Aos 31 minutos, Uendel ultrapassou pela esquerda e colocou na cabeça de Elton, o centroavante cabeceou mal e acabou perdendo um gol que não costuma perder.

Aos 35 minutos, Jonathan Cafú ficou frente a frente com Elias, o atacante chutou, porém a bola perdeu velocidade com a poça d’gua e o goleiro conseguiu fazer a defesa.

Na reta final, o Dourado adotou uma postura mais conservadora, trocando passes para passar o tempo.

Aos 41, Lucas Cardoso fez belo passe que deixou André cara a cara com o goleiro Walter. O atacante dominou, chutou na diagonalmente e a bola foi para linha de fundo.

Aos 42 minutos, Jonathan Cafú, que estava amarelado, fez cera na hora de ser substituído e foi expulso pelo árbitro. Cuiabá com 10 em campo.

Aos 44 minutos, Levi chutou forte e obrigou Walter a fazer bela defesa e mandar a bola para escanteio.

Aos 45, Clayson, que havia entrado no início da segunda etapa, sentiu o ombro e precisou ser substituído por Raul.

Nos acréscimos, Elton teve a chance de matar a partida. Raul fez bela jogada pela direita e achou Elton, o jogador desviou e a bola explodiu na trave.

No último lance da partida, Vinicius sozinho e de frente para o gol acabou isolando a bola.

Apesar da insistência do CEOV, o Dourado conseguiu se segurar na defesa, mantendo o placar até o final.

Com a vitória no primeiro jogo pelo placar de 2 a 1 e o empate por 1 a 1 no jogo de volta, o Auriverde conquistou o 10° título do Campeonato Mato-grossense.