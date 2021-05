O técnico Alberto Valentim falou na tarde desta sexta (28) sobre as projeções e expectativa da estreia do Cuiabá na Série A. O professor disse estar pouco ansioso, o que é normal para qualquer treinador que disputa uma competição qualificada como é o Brasileirão. Sem divulgar a escalação do time para o jogo de amanhã, Valentim elogiou os jogadores do Dourado e lembrou do título do Estadual conquistado no domingo passado.

“Fico muito feliz em ser o primeiro treinador do Cuiabá a disputar uma Série A, nós conquistamos o título do Estadual, que ficou marcado para todos os jogadores e comissão técnica, mas agora é começar bem o Brasileirão, que será muito importante para todos nós. Estou muito satisfeito com a entrega e comprometimento dos jogadores desde o começo. Sempre falo para eles lembrarem o quanto estão treinando forte para essa estreia”, disse Alberto.

Visando a estreia do Dourado na elite, Valentim explicou também como deve entrar em campo diante do Juventude. Ele frisou que deve permanecer com o mesmo esquema tático de jogo, a qual teve sucesso no Campeonato Mato-grossense.

“A ideia é manter a base que nós já vínhamos jogando, por vários motivos. O time está entrosado e se conhecendo cada dia mais. Nós estamos criando uma forma de jogar e o desempenho vai se girar em um 4-3-3, nós não vamos fugir muito dele, fazendo uma variação com troca de jogadores com um possível 4-3-2-1, mas a ideia é mantermos o padrão tático daquilo que nós já vínhamos treinando desde a minha chegada”, afirmou.

Valentim afirmou que todos os jogadores devem estar preparados para as oportunidades no time titular. Além disso, o professor deu um alerta que Pepê poderá ser titular na estreia, quando citou algumas qualidades do jogador em campo.

“O Pepe tem por característica de conseguir fazer duas ou até três posições em campo, isso é muito bom, porque ele tem valências físicas de ser um jogador de marcação, ele tem essa construção de jogo, porque é um jogador técnico e sabe chegar no último terço, ou seja, ele te dá várias opções para usarmos no jogo, dependendo daquilo que a partida e o adversário pedir", destacou.

Por outro lado, Valentim destacou a importância da diretoria Auriverde reforçar o time para a disputa da Série A. Nesta semana, o clube anunciou dois novos nomes, que devem reforçar o Dourado na elite do futebol.

“Estamos recebendo reforços para fortalecermos ainda mais o nosso elenco, quando estamos fazendo de tudo para criar uma identidade forte com ou sem a bola. São reforços muito importantes para a gente. Eles têm que estar pronto para sempre jogar”

Por fim, o técnico declarou estar tranquilo, confiante e pouco ansioso para a grande estreia do Cuiabá na Série A, que será neste sábado (29), às 19h (de Brasília), diante do Juventude na Arena Pantanal. “Estou muito tranquilo, até porque sou enérgico nos treinamentos. Pouco ansioso, acredito que até aquele treinador mais experiente sempre tem aquele frio na barriga, mas estou muito feliz aqui, onde fui muito bem recebido por todos e espero fazer uma ótima estreia amanhã”, concluiu.