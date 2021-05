Esporte 30/05/2021 06:03 Fernando Soares I Gazeta Digital Em jogo de 4 gols, Cuiabá empata com o Juventude na Série A Ascom Dourado Na abertura do Campeonato Brasileiro 2021, Cuiabá e Juventude empataram pelo placar de 2 a 2. A partida foi realizada na noite deste sábado (29), na Arena Pantanal. Jonathan Cafú e Elton marcaram pelo Dourado. Enquanto Wescley e Matheus Peixoto anotaram para equipe do Sul. Primeiro tempo

A ansiedade na estreia da Série A tomou conta das duas equipes no começo da primeira etapa. As melhores chances do Dourado vinham de batidas de escanteio, enquanto o “Ju” como é carinhosamente chamado o time catarinense, jogava de forma mais reativa, tentando pegar a defesa cuiabana de surpresa. Aos 4 minutos, em jogada ensaiada de escanteio, Camilo bateu, Anderson Conceição emendou um voleio mas não pegou bem na bola. Aos 7 minutos, Clayson bateu escanteio curto com Uendel, o lateral lançou na área, a bola achou Anderson Conceição, mas o zagueiro cabeceou para fora. A partida já chegava a casa dos dez minutos e o Juventude não havia assustado o goleiro Walter ainda. Na primeira chegada do Juventude na partida, os dois laterais do clube catarinense apareceram. Michel Macedo escapou bem pela direita e achou Alyson do outro lado da área, porém o lateral não finalizou bem. Aos 22 minutos, em cobrança aberta de escanteio de Clayson, a defesa do Ju afastou a primeira bola, Pepe ficou com a sobra e mandou novamente na área, o goleiro Marcelo Carné subiu mais que todo mundo e ficou com a bola. 1º gol do Cuiabá na Elite

Aos 28 minutos, em roubada de bola no meio campo, Jonathan Cafú tocou para Clayson e recebeu a bola de volta, o atacante entrou dentro da área, puxou para dentro e bateu no canto de Marcelo Carné: 1 a 0 para o Dourado. Aos 36, Guilherme Castilho arriscou de longe e a bola passou por cima da meta do gol de Walter. Aos 37, Uendel cruzou na entrada da área, Camilo recebeu tocou de lado, Elton fez o corta-luz para Rafael Gava que chutou colocado e quase ampliou o placar na Arena. Vira, vira e virou

No melhor momento do Cuiabá na partida, o Juventude saiu rápido com Alyson pela esquerda. O lateral conduziu a bola e cruzou na área, o volante Pepe tentou dominar na coxa mas acabou dando passe para Wescley, que chicoteou bonito a bola e deixou tudo igual. Nos acréscimos do primeiro tempo, Chico tocou para Capixaba, o ponta direita achou Matheus Peixoto dentro da área, o camisa 9 se antecipou diante à zaga cuiabana e deslocou o goleiro Walter: 2 a 1 Juventude. Segundo tempo

Na segunda etapa, o técnico Alberto Valentim mexeu na lateral esquerda do time. Lucas Ramon saiu para a entrada de João Lucas. Na volta do intervalo, tanto o Cuiabá, quanto o Juventude voltaram mais mornos para o jogo e não finalizaram à gol nos oito primeiros minutos. Aos 9 minutos, Jonathan Cafú bateu escanteio pela direita e achou Anderson Conceição dentro da área, o zagueiro cabeceou, porém o árbitro viu falta no lance. Aos 12 minutos, Clayson cruzou na área, a bola encontrou o zagueiro Marllon, mas a bola foi para fora. Aos 14 minutos, Michel Macedo cruzou na área e colocou Chico frente a frente com Walter, o atacante pegou mal e finalizou em cima do goleiro, desperdiçando a chance de ampliar para os visitantes. Aos 18 minutos, em disputa na área, a posse de bola sobrou para o lateral João Lucas que chutou bonito, mas a bola acabou subindo e indo para fora. Aos 21, João Lucas desceu novamente pela direita e cruzou. Elton tentou cabecear, mas foi atingido pelo zagueiro do Ju. Jogadores e comissão técnica reclamaram muito sobre um possível pênalti. O árbitro reviu o lance no Árbitro assistente de vídeo (VAR) e não marcou. Aos 25, Valentim realizou mais uma mudança no elenco. Guilherme Pato entrou no lugar de Rafael Gava. No minuto 30, o técnico interino Eduardo Barros mexeu duas vezes no elenco do Ju. Michel Macedo e Chico saíram para as entradas de Paulinho e Marcos Vinicios. Aos 31, João Lucas entrou forte em Marcos Vinicios e acabou recebendo cartão amarelo. Na falta batida dentro da área, Walter saiu absoluto e ficou com a bola. Aos 35, Rafael Papagaio que se juntou a equipe do Cuiabá na quinta-feira (27), entrou na partida no lugar de Clayson. Aos 37, a bola sobrou fora da área para João Paulo, o meia arriscou e a bola passou muito perto do travessão de Walter. Aos 38, o autor do gol do Cuiabá, Jonathan Cafú foi substituído e deu lugar no time para Felipe Marques. Tudo igual

Guilherme Pato que tinha acabado de entrar na partida, recebeu a bola pela direita viu Elton na área e cruzou na direção do jogador. O centroavante se desvencilhou da marcação e cabeceou forte para o gol. Aos 43, Fernando Pacheco entrou no lugar do centroavente Matheus Peixoto. Já nos acréscimos, o treinador do Ju fez mais duas substituições. Capixaba e Alyson saíram para as entradas de Elton e Eltinho. Na reta final, o baixo rendimento na partida era notório. As linhas das duas equipes estavam muito espaçadas e os times não conseguiam fazer uma boa transição de bola. Tudo igual na Arena Pantanal: Cuiabá 2 a 2 Juventude.

