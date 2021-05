Esporte 30/05/2021 06:07 Após empate, Cuiabá demite o treinador Alberto Valentim Após o empate neste sábado (29), contra o Juventude, na Arena Pantanal. A diretoria do Cuiabá Esporte Clube demitiu o técnico Alberto Valentim, juntamente com a comissão técnica. Valentim chegou no Dourado no início do mês de abril e comandou a equipe em apenas 10 jogos, obtendo 7 vitórias e 3 empates. Vale lembrar que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), estipulou um limite para troca de técnicos nesta temporada. A regra prevê que um clube pode ter apenas dois técnicos ao longo da competição, e o treinador só pode trabalhar em dois times ao longo da temporada. O Cuiabá emitiu nota comunicando o desligamento do treinador do clube. Confira a nota oficial emitida pelo clube O Cuiabá comunica a saída do treinador Alberto Valentim e seus auxiliares do comando do Cuiabá, após o empate em 2 a 2 com o Juventude, na estreia da Série A. A Diretoria agradece o técnico pelos serviços prestados e deseja boa sorte no decorrer da carreira.

