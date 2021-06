Esporte 02/06/2021 05:31 Cuiabá empresta três atletas para clubes da Série B do Brasileiro O Cuiabá emprestou três atletas para clubes que estão disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. O volante Gabriel Pierini vai para o Brasil de Pelotas, o atacante Josiel, 22 anos, segue para a Ponte Preta, enquanto que o lateral-esquerdo Alexandre Melo, de 22 anos, está indo para o CRB-AL, onde reencontrará o técnico Alan Aal, com que trabalhou no Dourado na reta final da última Série B. Os três jovens jogadores ficam nestes clubes até o dia 30 de novembro, quando termina a Série B, e após retornam ao Dourado. Gabriel Pierini tem 21 anos, enquanto que Josiel e Alexandre Melo têm 22. Os jogadores tiveram boa participação no título estadual conquistado pelo Cuiabá na última semana e, seguindo a política do clube, estão sendo emprestados para ganharem rodagem e experiência, para que possam voltar ainda mais preparados.

Voltar + Esporte