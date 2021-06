Esporte 06/06/2021 15:07 Reporter MT Cuiabá pressiona até o fim contra o Fluminense, mas não consegue empatar Dourado teve mais posse de bola, mas faltou pontaria para conseguir empatar o jogo. AssCom Dourado O Cuiabá pressionou até o último lance, mas acabou saindo de São Januário com a derrota contra o Fluminense. O tricolor carioca marcou o gol do jogo aos 39 do primeiro tempo com Yago Felipe. De acordo com os números do SofaScore, o Dourado teve mais posse de bola durante o jogo, com 56% e também teve mais finalizações na partida, 9, contra 8 do Fluminense, mas faltou pontaria para conseguir empatar o jogo. O gol do Fluminenses saiu após boa troca de passes. Yago Felipe recebeu na ponta direita e cruzou rasteiro para Gabriel Teixeira desviar para dentro do gol, aos 39 minutos do primeiro tempo. O Cuiabá criou boas chances e conseguiu marcar um gol. Após boa jogada de equipe, o atacante Clayson conseguiu chutar para o gol e o goleiro Marcos Felipe espalmou. A bola sobrou para Felipe Marques que chutou para dentro das redes, mas estava impedido. Com a derrota, o Dourado perde uma invencibilidade de 18 jogos no ano. No período, foram 12 vitórias, e 6 empates. O próximo compromisso do Cuiabá agora será na próxima segunda-feira (14), às 19h contra o Atlético Goianiense, na Arena Pantanal.

