Com gol de Jair, Galo vence jogo duro, chega a 6 pontos e fica na quinta colocação do Campeonato Brasileiro

Em um jogo com grande destaque para a qualidade tática das duas equipes, o Atlético Mineiro venceu o São Paulo na tarde deste domingo (13) por 1 a 0 no Mineirão, em Belo Horizonte, com gol de Jair.

Com a vitória, o time comandado por Cuca foi a 6 pontos e subiu para a 5ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. Enquanto o Tricolor, somou apenas 1 ponto em três jogos, ficando em 16º lugar.

O jogo

O Galo começou a partida com tudo, mas Tiago Volpi apareceu e impediu o que seria o primeiro gol da partida em uma arrancada de Hulk pelo meio, servindo Keno na esquerda do campo, que tentou finalizar por cima na saída do goleiro do São Paulo, mas parou na muralha tricolor.

O Atlético continuou pressionando o São Paulo com as arrancadas de Hulk e, aos 16 minutos do primeiro tempo, Jair abriu o placar. A jogada começou com Hulk, que arrancou pelo centro do campo até chegar próximo da área tricolor, tocou para Hyoran na ponta direita, que cruzou rasteiro para o meio da área encontrando Jair livre com o gol escancarado, 1 a 0 para o Galo.

Aos 37 minutos do primeiro tempo, Miranda saiu de campo para a entrada de Igor Vinícius após o zagueiro sentir dores na parte posterior da coxa esquerda.

No fim do primeiro tempo, Hulk caiu no gramado e recebeu atendimento médio, mas não houve nada sério com o camisa 7 do Galo, que voltou para o jogo no segundo tempo.

Emiliano Rigoni, atacante argentino da equipe tricolor, finalizou de fora da área com perigo, passando ao lado da trave esquerda de Éverson.

Hernán Crespo tentou mudar a cara do São Paulo com as entradas de Galeano, Rojas, Éder e Igor Gomes nos lugares de Gabriel Sara, Pablo, Rodrigo Nestor e Luciano.

Cuca, seguindo o ritmo de Crespo, mudou o Galo com as entradas de Marrony, Echaporã, Nathan e Mariano nos lugares de Keno, Hyoran, Jair e Guga.

Atlético Mineiro 1 x 0 São Paulo - 3ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Mineirão

Horário: 16h

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Ronei Cândido Alves (MG)

Gol: Jair (CAM)

Cartões Amarelos: Bruno Alves (SAO)

Atlético-MG: Everson; Guga, Igor Rabello, Réver e Guilherme Arana; Allan, Jair, Nacho Fernández e Hyoran; Keno e Hulk. Técnico: Cuca

São Paulo: Tiago Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Rigoni, Rodrigo Nestor, Liziero, Gabriel Sara e Reinaldo; Luciano e Pablo. Técnico: Hernán Crespo