Esporte 18/06/2021 06:01 Fora de casa, Cuiabá fica no empate sem gols com o América O Dourado não foi bem em Minas Gerais e pouco criou. O América várias oportunidades e no entanto não teve objetividade nas finalizações Estadão Conteúdo Cuiabá Esporte Clube e América terminaram empatado em 0 a 0 em confronto válido pela 4ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo foi na tarde desta quinta-feira (17) no estádio Independência, em Belo Horizonte. É o segundo ponto do Dourado na competição e o primeiro do Coelho de Minas. O Dourado bem que tentou encurralar o clube mineiro, mas não se deu bem. Melhor para o time da casa, que bem posicionado em campo criou as melhores chances de abrir o placar. O Cuiabá ameaçou o gol defendido por Jori apenas três vezes, pouco para quem busca sua primeira vitória na competição. A melhor chance do Cuiabá foi com Jonathan Cafú, que livre de marcação chutou forte no canto esquerdo do goleiro americano. Já o América, mesmo com menos posse de bola criou o triplo de chances de abrir o placar. Por duas vezes o goleiro Walter evitou o gol e outras três vezes os atacantes erraram. Em uma delas, a melhor, Felipe Melo livre de marcação na pequena área se afobou e chutou de primeira, para fora. Na etapa final o América mostrou mais volume de jogo e no entanto não soube converter em gols. Melhor para o time mato-grossense, que sem um padrão de jogo definido, criou poucas chances de abrir o marcador. Na próxima rodada o Dourado recebe o Grêmio, domingo (20) no estádio Dutrinha, enquanto o América vai a São Paulo enfrentar o Palmeiras também no domingo. AMÉRICA – 0 Jori; Diego Ferreira (Gustavo), Eduardo Bauermann, Anderson e João Paulo (Ramon); Juninho Valoura (Ribamar), Felipe Azevedo (Djamir), Juninho e Ademir; Rodolfo (Bruno Nazário) e Alê. Técnico: Cauan de Almeida CUIABÁ – 0 Walter; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Auremir, Jonathan Cafú (Murilo Rangel), Rafael Gava (Osman) e Clayson (Danilo Gomes); Rafael Papagaio (Elton) e Pepê. Técnico: Luiz Fernando Iubel Cartões amarelos: Felipe Azeredo (Amé); Clayson (Cbá) Árbitro: Antonio Dib Moraes de Souza. Assistentes: Rogério de Oliveira Braga e Márcio Iglesias Araújo Silva, todos do Piauí. Quarto árbitro Paulo César Zavonelli (MG) Local: Estádio Independência, Belo Horizonte (MG)

