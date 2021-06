Esporte 19/06/2021 05:41 Reuters - Esportes Conmebol suspende Marcelo Moreno por crítica à Copa América Atacante boliviano pegou um jogo de gancho depois de fazer comentários sobre os casos de covid-19 registrados no torneio ALBERTO VALDÉS/EFE O maior artilheiro da Bolívia, Marcelo Moreno foi punido com suspensão de uma partida e multa de US$ 20 mil (cerca de R$ 102 mil) por criticar a organização da Copa América no Brasil. O torneio acontece em meio à pandemia do coronavírus. O atacante, que também é artilheiro das Eliminatórias para a Copa do Mundo, questionou a Conmebol ao saber dos casos positivos de covid-19 relacionados ao torneio, em uma postagem no Instagram que foi posteriormente retirada. A entidade abriu um processo disciplinar contra ele na terça-feira. Moreno posteriormente afirmou em comunicado que não tinha intenção de ofender a Conmebol e atribuiu a publicação a uma interpretação equivocada dos responsáveis ​​pelas suas comunicações públicas. A Comissão Disciplinar da Conmebol decidiu suspender o jogador para a próxima partida de sua equipe na competição, na sexta-feira, contra o Chile, o que significa que estará liberado para jogar contra o Uruguai no dia 25 de junho em Cuiabá. Moreno, que completa 34 anos na sexta-feira, foi um dos jogadores bolivianos com teste positivo para covid-19 e não pôde estar na estreia de seu time, que perdeu por 3 a 1 para o Paraguai.

