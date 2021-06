Esporte 20/06/2021 05:47 Cesar Sacheto, do R7 No último lance, Bragantino vence Flamengo por 3 a 2 no Maracanã Paulistas saem na frente com gol de chaleira, sofrem virada de bicicleta, mas viram aos 52 minutos do 2º tempo neste sábado (19) ALEXANDRE BRUM/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Em um jogo de muita movimentação e marcado por golaços e duas viradas, na noite deste sábado (19), no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o Bragantino venceu o Flamengo por 3 a 2. A equipe rubro-negra sofreu o primeiro gol na competição, marcado em uma bela chaleira por Aderlan, virou o placar com uma linda bicicleta de Rodrigo Muniz, mas viu o time paulista reagir e dar números finais à partida com um gol aos 52 minutos do segundo tempo. O clube rubro-negro carioca também encara a primeira derrota e vê quebrada uma invencibilidade de 16 jogos na temporada. Com seis pontos, o ocupa a nona colocação. Já o Bragantino pulou para a liderança provisória da competição, agora com 11 pontos. O jogo O primeiro tempo já revelava que a partida seria de muita movimentação. O time da casa procurou impor o seu ritmo, mas a equipe de Bragança Paulista também demonstrava qualidade. A primeira grande jogada ofensiva da partida criada pelo Bragantino. Aos 9 minutos, Helinho dominou no bico esquerdo da área, cortou para dentro e chutou firme. Diego Alves voou para fazer uma grande defesa e salvar o Flamengo de levar Mas, pouco depois, o time paulista mostrou a sua força e abriu o placar em pleno Maracanã. Aos 11, Aderlan desviou — de chaleira — uma cobrança de falta da direita para supreender o goleiro rubro-negro: 1 a 0. Dois minutos depois, Aderlan quase fez um segundo golaço ao desviar uma bola de letra e acerta a trave de Diego Alves. Porém, aos 14 minutos, foi a vez do goleiro Cleiton brilhar. Após um erro na saída de bola do Bragantino, a bola sobra Rodrigo Muniz disparar uma bomba, mas o camisa 18 do Bragantino desviou para a linha de fundo. No entanto, o Fla continuou a pressionar o adversário e o próprio Rodrigo Muniz seria o autor do empate da equipe rubro-negra. Aos 26 minutos, o atacante estava desmarcado quando desviou a bola depois de um péssimo chute de Michael para balançar as redes do Bragantino. Muniz foi um dos grandes destaques do Fla na primeira etapa. Aoso 35, o atacante chutou de fora da área e obrigou o goleiro Cleiton desviar com a ponta dos dedos para evitar a virada. No minuto seguinte, ele aproveitou dominou quase na pequena área, após cobrança de escanteio, e bateu firme, mas a bola subiu demais. Após o empate, o Flamengo já monopolizava a posse de bola e buscava sufocar o time paulista que, por sua vez, tentava explorar os contra-ataques e as bolas paradas. Muniz inspirado Os primeiros minutos do segundo tempo não foram diferentes do que se viu na etapa inicial. O time carioca dominava a posse de bola para virar o jogo. Já o Bragantino seguia na estratégia de aproveitar uma possível falha do adversário. Porém, Rodrigo Muniz apareceu novamente para levar perigo à defesa do Bragantino. Aos 14 minutos, após lançamento da esquerda, o atacante surgiu na pequena área e cabeceou firme. Mas o goleiro Cleiton encaixou a bola com segurança. Pouco depois, aos 18 minutos, Matheuzinho cruzou da direita e o inspirado Rodrigo Muniz emendou de bicicleta para fazer um golaço e virar o placar. Entretanto, quanto o mais provável seria ver o Flamengo deslanchar na partida, o Bragantino reagiu. Aos 23 minutos, após uma bate-rebate na grande área, Eric Ramires aproveitou uma bola desviada para cabecear no contrapé de Diego Alves e empatar a partida: 2 a 2. Virada surpreendente Já nos minutos finais, aos 44, o atacante Bruno Henrique teve a chance de dar a vitória ao Fla. Após cobrança de escanteio, o atacante cabeceou quase na pequena área, mas a bola subiu demais. O Bragantino passou a administrar o resultado que considerava positivo naquele momento. Mas, aos 52 minutos, no último lance do jogo, a equipe paulista disparou em um contra-ataque mortal e chegou à vitória com um gol de Chrigor — que havia entrado em campo somente aos 37 minutos do segundo tempo. Próximos jogos Na próxima quarta-feira (23), o Flamengo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro para enfrentar o Fortaleza, atual líder da competição. A partida está marcada para às 19h, no Maracanã. No mesmo dia e horário, o Bragantino receberá o Palmeiras. Ambos os jogos são válidos pela sexta rodada do Brasileirão. FLAMENGO 2 X 3 BRAGANTINO Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ).

Data e hora: 19/06/2021, às 21h (horário de Brasília).

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa/SC).

Auxiliares: Henrique Neu Ribeiro e Thiaggo Americano Labes.

Cartões amarelos: Bruno Henrique, Willian Arão (Flamengo), Aderlan, Artur e Lucas Evangelista (Bragantino).

Gols: Aderlan, aos 11, Rodrigo Muniz, aos 26 do 1º tempo e aos 18 do 2º tempo, Eric Ramires, aos 23, Chrigor, aos 52 do 2º tempo.

FLAMENGO: Diego Alves; Matheuzinho, Willian Arão, Rodrigo Caio e Felipe Luís; Diego, Gerson, Vitinho e Michael (Max, aos 26 do 2º tempo); Bruno Henrique e Rodrigo Muniz. Técnico: Rogério Ceni.

RB BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Weverson (Natan, aos 37 do 2º tempo); Raul, Lucas Evangelista e Eric Ramires (Edimar, aos 31 do 2º tempo); Artur, Ytalo (Chrigor, aos 37 do 2º tempo) e Helinho. Técnico: Maurício Barbieri.

Voltar + Esporte