Esporte 23/06/2021 08:59 o lance! É hoje? São Paulo encara o Cuiabá buscando primeira vitória no Brasileirão (Foto: Paulo Pinto / saopaulofc.net) O São Paulo enfrenta o Cuiabá nesta quarta-feira (23), no Morumbi, às 19h, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, buscando a primeira vitória no torneio desta temporada. Até o momento, foram cinco jogos, com dois empates e três derrotas. Para espantar uma possível crise, a primeira de Hernán Crespo no comando do Tricolor, o time precisa vencer os cuiabanos, que disputam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na sua história. Neste Brasileirão, o São Paulo vem buscando um equilíbrio entre defesa e ataque. Foram seis gols sofridos e apenas um marcado. A única partida em que o Tricolor não levou gols foi na estreia, graças ao goleiro Tiago Volpi, quando empatou com o Fluminense por 0 a 0. Depois, derrotas para Atlético-GO (2 a 0), Atlético-MG (1 a 0) e Santos (2 a 0), além do empate contra a Chapecoense (1 a 1). Se o São Paulo vem sofrendo muitos gols, o ataque também não vem bem no nacional. Apenas um tento marcado, sendo o pior da competição, juntamente com o América-MG. Somente Eder marcou, no empate diante da Chape. - Enfrentamos situações difíceis, adversários, ao menos três, muito difíceis. Todas essas séries de situações, física, de jogo, desfalques, um desgaste extremo, é normal ter um período de dificuldade. Entendo que com o esforço que esses jogadores continuam a fazer, vai voltar. Voltaremos a ganhar e tudo vai voltar como era antes – afirmou Crespo após a derrota contra o Santos, no último domingo. Resta saber como o Tricolor reagirá aos maus resultados. Vamos ter uma ideia a partir das 19h, no Morumbi, com acompanhamento em Tempo Real do LANCE! em parceira com o Voz do Esporte. JOGOS DO SÃO PAULO NESTE BRASILEIRÃO São Paulo 0 x 0 Fluminense - Morumbi Atlético-GO 2 x 0 São Paulo - Antônio Acciolly Atlético-MG 1 x 0 São Paulo - Mineirão São Paulo 1 x 1 Chapecoense - Morumbi Santos 2 x 0 São Paulo - Vila Belmiro

