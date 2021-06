Esporte 25/06/2021 15:46 Fernando Soares, GD Na preleção, time do Cuiabá usa enquete para motivar jogadores Na preleção da partida contra o São Paulo na última quarta-feira (23), o técnico interino do Cuiabá, Luiz Fernando Iubel, usou os votos dos apresentadores e jornalistas do "Palpite ge" para motivar a equipe. Na enquete, todos os profissionais, de forma unânime, haviam votado na vitória do Tricolor Paulista. Porém, o duelo terminou empatado em 2 a 2. Nos bastidores do jogo divulgado no canal oficial do Cuiabá no Youtube, é possível ver o momento em que o auxiliar mostra a imagem da votação do site esportivo em um telão. Por pouco, a estratégia de Iubel funcionou, o Dourado chegou a estar vencendo o jogo por alguns minutos na primeira etapa, quando conseguiu virar o placar com Rafael Gava e Elton. A equipe cuiabana sofreu o empate, mas levou um ponto para casa. O trecho ganhou bastante repercussão nas redes sociais e torcedores de São Paulo e Cuiabá brincaram nas publicações e até chegaram a dizer que a enquete "zicou" o São Paulo no confronto. Ainda buscando o primeiro triunfo no Brasileirão, o Cuiabá desembarcou na noite da quinta-feira (24), na cidade de Recife, em Pernambuco, para iniciar a preparação da partida contra o Sport, neste domingo (27), às 19h30, no estádio Ilha do Retiro, pela 7ª rodada.

