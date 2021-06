Esporte 27/06/2021 05:52 Fernando Soares I GD COPA AMÉRICA: Conmebol quer Arena Pantanal para jogo do Brasil nas quartas de final Arena Pantanal deve receber a partida das quartas de final da seleção brasileira na Copa América. Isso porque o jogo que inicialmente seria disputado no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pode ser remanejado para Cuiabá por conta das péssimas condições do gramado. O secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, Alberto Machado (Beto Dois a Um), confirmou o interesse da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) em utilizar o estádio da capital mato-grossense no jogo do Brasil. “A gente está muito lisonjeado e muito feliz com a possibilidade. A Conmebol entrou em contato, falando que gostaria de trazer o jogo pra cá, que a arena foi a melhor sede entre as que tiveram e a necessidade de achar um espaço melhor pra seleção brasileira jogar nos trouxe essa possibilidade”, confirmou Beto. Em contrapartida, o secretário explicou que tem muito água para rolar ainda e alguns pontos para ser acertados, desde conversas com Confederação Brasileira de Futeol (CBF) e Federação Mato-Grossense de Futebol (FMF), além de um possível remanejo no jogo do Cuiabá Esporte Clube na Série A. “Ainda tem muita coisa a ser conversada, temos que terminar de finalizar isso com CBF, com a Federação Mato-Grossense de Futebol, tem a questão do jogo do Cuiabá, vamos esperar avançar um pouco mais pra saber se isso realmente vai acontecer, mas só de a gente ser lembrado, eu fico muito feliz, os elogios que foram oficialmente repassados pra gente, para o governador Mauro Mendes em relação a Arena, nos deixam muito feliz, vamos aguardar os próximos passos”, concluiu. Na última semana, o treinador da seleção brasileira, Tite, foi punido por criticar a organização e o gramado do Nilton Santos. Na ocasião, o técnico disse que é “inadmissível” atuar no estádio do Rio de Janeiro.

O assunto sobre a troca de sede está sendo tratado pelo coordenador da Seleção, Juninho Paulista. Já classificado, o Brasil aguarda o adversário para próxima fase, que sai nesta última rodada. A seleção brasileira irá enfrentar o quarto colocado do grupo A, na próxima sexta-feira (2), pelas quartas de final. Neste momento, o Uruguai ocupa a quarta posição. Em caso de vitória da Celeste na última rodada contra o Paraguai, o Brasil terá o Chile pela frente. Se houver empate no confronto, serão mesmo os uruguaios. A seleção brasileira enfrenta o Equador neste domingo (27), às 17h, no estádio Olímpico de Goiânia. Após o confronto, os atletas seguirão concentrados na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, para preparação dos jogos do mata-mata, sem local definido.

