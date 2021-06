Esporte 28/06/2021 14:06 Cuiabá empata com o Sport e segue sem vencer no Campeonato Brasileiro Na Ilha do Retiro, Sport e Cuiabá não saíram do zero a zero neste domingo à noite, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times seguem perto da zona de rebaixamento.

O Sport completou seu terceiro jogo sem vitória na competição. Com cinco pontos, está na 15.ª posição, com apenas uma vitória na competição. Apesar de ter jogado melhor e ter merecido melhor sorte, o clube do Mato Grosso continua sem saber o que é vencer na competição. Com quatro pontos, está na 16.ª posição.

Na quarta-feira, pela oitava rodada, o Sport enfrenta o Santos na Vila Belmiro. O Cuiabá na quinta-feira (1) encara o Flamengo, na Arena Pantanal, na Capital mato-grossense.

Mesmo fora de casa, apostando nos contra-ataques e nas jogadas pelo lado de campo, principalmente com Clayson, o Cuiabá começou melhor e criou as principais chances. O Sport, apresentando pouco repertório ofensivo, buscava arriscar chutes de fora da área para quebrar a marcação do Cuiabá.

O time pernambucano apresentava dificuldade de penetrar na área do Cuiabá e pecava pela falta de jogadas individuais para quebrar a marcação adversária. O Cuiabá foi melhor na primeira etapa sempre com Pepê, Elton e Clayson no ataque, mas não conseguiu transformar a superioridade em gols.

O Cuiabá continuou melhor na etapa final e criou as melhores chances. Aos 25, Elton de voleio exigiu grande defesa de Mailson.

O Sport seguiu com pouca inspiração e o que restou até o final, foi se segurar em casa para não sair da partida com uma derrota. Muito pouco para quem jogou em casa. O Cuiabá poderia ter saído com os três pontos. No final, Danilo Gomes, sozinho perdeu a chance da vitória.

FICHA TÉCNICA

SPORT 0 X 0 CUIABÁ

SPORT - Maílson; Hayner, Rafael Thyere, Sabino e Júnior Tavares; Marcão Silva, Betinho (José Welison), Thiago Lopes (Neílton) e Thiago Neves (Paulinho Moccelin); Everaldo (Mikael) e André (Tréllez) Técnico: Umberto Louzer

CUIABÁ - Walter; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel (Lucas Hernández); Yuri Lima, Rafael Gava (Uillian Correia) e Pepê (Camilo); Jonathan Cafu (Danilo Gomes), Elton e Clayson (Guilherme Pato). Técnico: Luiz Fernando Iubel.

ÁRBITRO - Marielson Alves Silva (BA)

CARTÕES AMARELOS - João Lucas(CUIABÁ)

RENDA e PÚBLICO - Portões fechados

LOCAL - Ilha do Retiro, em Recife (PE).

Voltar + Esporte