América-MG alcança primeiro triunfo na competição

O Palmeiras foi até o estádio do Beira Rio na noite desta quarta-feira (30) e derrotou o Internacional por 2 a 1 na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com este resultado o Verdão alcança 16 pontos, na 3ª posição, e permanece na cola do líder Bragantino, que tem 17 pontos. Com o revés o Colorado fica na 13ª posição com nove pontos.

Mesmo jogando fora de casa, o Palmeiras conseguiu abrir o placar, logo aos nove minutos, graças a gol de Deyverson, que desviou chute de Raphael Veiga. Após a desvantagem no marcador, o time gaúcho melhorou no confronto, mas o gol Colorado saiu apenas após o intervalo. Aos 19 minutos Edenílson empatou em cobrança de pênalti, assinalado pelo juiz quando Caio Vidal sofreu falta de Kuscevic, expulso ao receber cartão vermelho.

Porém, mesmo com um homem a menos, foi o Verdão que ficou com o triunfo final, após o volante Danilo aproveitar cruzamento de Danilo Barbosa aos 43 minutos.

No próximo domingo (4) o Palmeiras visita o Sport na Ilha do Retiro, um dia antes o Internacional mede forças com o Corinthians.

Primeira vitória no Brasileiro

Outro visitante a triunfar nesta rodada foi o América-MG, que bateu o Bahia por 4 a 3 no estádio de Pituaçu, em Salvador. Esta foi a primeira vez que o Coelho venceu na competição. Após este resultado a equipe mineira ficou na 8ª posição com 10 pontos. Já o Tricolor de Aço é o 6º, com 11 pontos.

O Atlético-MG abriu uma vantagem de dois gols graças a Felipe Azevedo e Juninho Valoura. Antes do intervalo, Rodriguinho descontou. Na etapa final Juninho e Ribamar marcaram duas vezes pelo Coelho, e no final Gilberto marcou duas vezes para fechar o placar em 4 a 3, na primeira vitória do time mineiro no Brasileiro.

Na próxima rodada o América-MG recebe o Santos no estádio Independência. Um dia depois o Bahia visita a Chapecoense na Arena Condá.

Empate sem gols

Em partida iniciada às 20h30, o Santos ficou no 0 a 0 com o Sport em jogo realizado na Vila Belmiro. Com a igualdade, o Peixe ficou na 5ª posição com 12 pontos. Já o Sport é o 15º com seis pontos.