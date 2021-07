O Flamengo perdeu por 1 a 0 para o Juventude no último domingo, mas a derrota para o clube gaúcho no campo totalmente alagado já é página virada no rubro-negro, que já pensa no próximo confronto pelo Brasileirão.

O Mais Querido volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro na próxima quinta-feira (1), quando enfrenta o Cuiabá tentando quebrar um longo tabu na Arena Pantanal, palco da partida contra o Dourado.

A Arena Pantanal é um estádio totalmente novo e foi construído para a Copa do Mundo de 2014 e desde que foi inaugurado, o Flamengo fez quatro partidas no estádio, sendo três derrotas e um empate, não marcando um gol sequer no estádio.

A melhor exibição do Flamengo no estádio foi no empate em 0 a 0 diante do Santos, em 2016 e mesmo jogando bem, não conseguiu fazer gol no estádio. O Mais Querido tenta se recuperar no Brasileirão e quebrar o tabu de sete anos.