O anuncio do novo técnico do Cuiabá Esporte Clube foi feito na noite desta sexta-feira (02). A diretoria do time acertou com Jorginho Campos, 56, ex-lateral da seleção brasileira e ex-técnico da Ponte Preta, Coritiba, Flamengo, entre outros. Ele comandará o time no restante do Campeonato Brasileiro.

O Dourado estava sem técnico desde a segunda rodada. Na estreia, após o empate de 2 a 2 com o Juventude, Alberto Valentim foi demitido e, desde então, o time vem sendo dirigido pelo interino Luiz Fernando Iubel.

Jorginho chega com a missão de manter o Dourado na elite em 2022. O time é o 18º colocado, com quatro pontos em seis partidas. O Cuiabá, com dois jogos a menos do que os concorrentes, ainda não venceu.

Neste domingo (4), o time faz seu terceiro jogo na Arena Pantanal diante do Atlético-MG. Nesta partida, o Cuiabá ainda será comandado por Iubel, que também comandou o time no último jogo com o Flamengo, na última rodada.