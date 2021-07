Esporte 05/07/2021 07:40 Cuiabá perde para o Atlético-MG e segue sem vencer no Brasileirão Atlético-MG derrotou o Dourado por 1 a 0 e entrou no G-4 do Campeonato Brasileiro Pela nona rodada do Brasileirão Série A, o Cuiabá perdeu para o Atlético-MG por 1 a 0, na Arena Pantanal. Na próxima rodada, o Cuiabá enfrenta o RB Bragantino, em Bragança Paulista. O Atlético-MG conquistou o terceiro triunfo como visitante na competição mais importante do país. E foi no sufoco: com 16 pontos em 27 disputados, o time mineiro pega elevador e agora ocupa a quarta colocação. Já o Cuiabá está em 18º, na zona de rebaixamento.

A nona rodada do Campeonato Brasileiro reservou um duelo inédito na história do futebol nacional. Antes de a bola rolar, as duas equipes nunca haviam se enfrentado antes. Comandado interinamente por Luiz Fernando, o Cuiabá teve o novo técnico acompanhando o confronto de perto. Jorginho, que há 27 anos era tetracampeão do mundo com a seleção brasileira, na Copa dos Estados Unidos (como lateral direito), foi o escolhido para ser o sucessor de Alberto Valentim.

Como de costume, a dupla funcionou mais uma vez. Nos primeiros 45 minutos, o atacante e o meia argentino mostraram novamente o entrosamento perfeito e foram os responsáveis por abrir o placar na Arena Pantanal.

O ataque dos donos da casa não soube aproveitar as oportunidades criadas, principalmente na segunda etapa do jogo. Com o Atlético-MG bastante recuado, o time mandante pecou nas finalizações e não conseguiu evitar a derrota.

Buscando a segunda vitória consecutiva na competição mais importante do país, o time comandado pelo técnico Cuca teve paciência e efetividade para abrir o placar na Arena Pantanal. Aos 26 minutos, o meia argentino Nacho Fernández recebeu assistência de Hulk e balançou a rede de Walter. Este, inclusive, foi o terceiro tento anotado pelo jogador de 31 anos em duas partidas.

Nos minutos seguintes, o Atlético-MG abaixou a marcação e, apesar de ver o adversário se jogando ao ataque, conseguiu manter-se firme e sem ser vazado.

Com o passe dado para o gol de Nacho Fernández, Hulk chegou a 9 assistências com a camisa do Galo. Sem marcar há sete partidas -o último tento foi na vitória sobre o Remo, pela Copa do Brasil-, o paraibano segue como o artilheiro da equipe na temporada com 11 tentos anotados.

Logo aos quatro minutos do segundo tempo, o técnico Cuca foi obrigado a mexer na equipe. Com fisgada na coxa, Nacho precisou deixar a partida e acabou substituído por Marrony. Porém, ao que tudo indica, a situação do cérebro do time mineiro não é preocupante. Cabe lembrar que as atenções dos atleticanos estão voltadas também para o próximo dia 13, quando encara o Boca Juniors, na Argentino, pelo primeiro confronto das oitavas de final da Libertadores.

Com a vantagem no marcador, o Atlético-MG se recuou bastante e pouco criou na segunda etapa. Buscando os contra ataques, deu campo ao Cuiabá e viu o adversário, dono da casa, dominar as finalizações e também a posse de bola.

Nos mais de 45 minutos da etapa final, o time de Cuca não deu um chute sequer a gol. Contudo, o placar também não foi alterado na Arena Pantanal. Cuiabá

Walter; João Lucas, Anderson Conceição, Paulão e Uendel (Osman); Yuri (Felipe Marques), Uillian Correia e Camilo (Rafael Gava); Pepê, Danilo Gomes (Jhonatan Cafu) e Elton (Papagaio). T.: Luiz Fernando (interino) Atlético-MG Everson; Mariano, Igor Rabello, Réver e Guilherme Arana; Allan, Tchê Tchê (Jair), Nacho Fernández (Marrony) e Zaracho (Sávio); Savarino (Nathan) e Hulk (Sasha). T.: Cuca. Estádio: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio

Assistentes: Daniel Henrique Andrade e José Reinaldo Nascimento Júnior (DF).

VAR: Héber Roberto Lopes (SC)

Cartão amarelo: Zaracho, Marrony (ATL); Felipe Marques, João Lucas, Papagaio, Uendel (CUI)

Gol: Nacho Fernández, aos 26 minutos do primeiro tempo (ATL)

