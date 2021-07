O Cuiabá voltou a tropeçar na noite deste domingo (11) em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time empatou com o Ceará em 2 a 2 na Arena Pantanal e completou nove jogos sem vencer na Série A.

Mas, devido às circunstâncias da partida, o empate acabou sendo encarado como um bom resultado. É que o Dourado jogou boa parte dos 90 minutos com um jogador a menos em razão da expulsão do meio-campo Pepê.

O Cuiabá saiu na frente no placar, ao marcar aos 26 minutos do primeiro tempo com Elton. O time do Ceará, no entanto, empatou com Rick aos 12 do segundo tempo virou com Jael aos 21.

Quando o jogo parecia que caminhava para mais uma derrota do Cuiabá, o atacante Jenison, que veio do banco de reservas, recebeu no meio da área e chutou forte para marcar, aos 48 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Dourado permanece na zona de rebaixamento, na 16ª posição, com seis pontos em nove partidas – três derrotas e seis empates.

O Dourado, no entanto, tem dois jogos a menos.