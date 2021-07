O Flamengo não jogou bem, mas venceu o Defensa y Justicia (Argentina) por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (14) no estádio Norberto Tomaghello, na província de Buenos Aires, na estreia do técnico Renato Gaúcho no comando do Rubro-Negro. O confronto foi válido pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

Agora, as equipes decidem quem fica com a vaga nas quartas de final da competição continental na próxima quarta-feira (21), em confronto realizado no estádio do Maracanã a partir das 21h30 (horário de Brasília).

O Flamengo não fez um bom primeiro tempo diante de um organizado Defensa y Justicia. Assim, a primeira finalização do time brasileiro saiu apenas aos 20 minutos, quando Michael bateu de fora da área, a bola desviou em Frías e encobriu o goleiro Unsain.

Cinco minutos depois o camisa 19 quase marcou o segundo, em boa jogada individual. Mas o goleiro Unsain conseguiu defender. Aos 42, o Defensa teve sua melhor oportunidade na etapa inicial, quando Rotondi chutou cruzado para defesa de Diego Alves.

Com a desvantagem no marcador, o Defensa y Justicia se lançou ao ataque no segundo tempo. A equipe argentina criou três boas oportunidades em sequência, aos 15 com Rotondi, aos 17 com Frías e aos 22 com Hachen. Um minuto depois o Rubro-Negro teve a sua melhor chance na etapa final, quando o uruguaio Arrascaeta puxou contra-ataque e tocou para Gabriel Barbosa, que bateu cruzado para defesa, com o pé, do goleiro Unsain.

Nos minutos finais o goleiro Diego Alves segurou o triunfo da equipe da Gávea com importantes defesas, aos 31 minutos em jogada de Escalante e aos 44 minutos em finalização de Hachen.

Agora, antes da partida decisiva pela Libertadores, o Flamengo entra em campo no próximo final de semana pelo Campeonato Brasileiro, onde enfrenta o Bahia no domingo (18) no estádio de Pituaçu, em Salvador, a partir das 18h15 (horário de Brasília).