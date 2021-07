Esporte 16/07/2021 07:20 Agência Brasil Libertadores: Internacional fica no 0 a 0 com Olimpia O Internacional e o Olimpia (Paraguai) ficaram no 0 a 0, no estádio Manuel Ferreira, em Assunção, na noite desta quinta-feira (15). A partida foi válida pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. O grande nome do jogo foi o goleiro colorado Daniel, que fez, no mínimo, duas grandes defesas. Com o resultado, qualquer empate com gols na partida de volta na próxima quinta-feira (22), no estádio do Beira-Rio, garante a classificação às quartas de final da competição ao time paraguaio. Para avançar o Colorado terá de vencer. Quem passar desse confronto pegará o vencedor do duelo entre Defensa y Justicia (Argentina) e Flamengo, que fizeram a primeira partida na Argentina na última quarta-feira (14). Com a vitória dos cariocas por 1 a 0, o Rubro-Negro depende apenas de um empate para seguir adiante. Pelo Campeonato Brasileiro, o Internacional volta a jogar no próximo final de semana, contra o Juventude no domingo (18).

