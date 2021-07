Autor do terceiro gol da primeira vitória do Cuiabá na Série A, o atacante Elton comemorou a quebra de jejum e falou da importância do triunfo para a sequência do campeonato. O jogador brilhou na vitória do Dourado por 3 a 2 sobre a Chapecoense na manhã de hoje, em jogo válido pela 12ª rodada do Brasileirão, quando saiu do banco para marcar o terceiro gol da equipe mato-grossense diante do Verdão do Oeste.

"Vitória importantíssima, era confronto direto. A vitória vinha martelando para acontecer, graças a Deus conseguimos hoje. Pudemos tirar o peso da primeira vitória, estou feliz pelo gol e quero dedicar à minha esposa e filhos, além de toda a torcida do Dourado", afirmou o atacante em entrevista ao Premiere.

Diante da Chape, Elton perdeu a titularidade para o centroavante Jenison, que foi autor do primeiro gol do Cuiabá nesta partida. A equipe de Jorginho saiu atrás no placar em Chapecó, mas o camisa 9 empatou o jogo ainda no primeiro tempo. Em três jogos disputados na Série A, Jenison soma três tentos pelo Dourado, enquanto Elton tem quatro gols marcados desde o início do torneio.

Quebra de jejum

O Cuiabá encerra o período amargo de dois meses sem saber o que é ganhar um jogo. Este foi o maior jejum de sua história do clube. A última vitória tinha acontecido no dia 16 de maio, contra o Operário-VG por 2 a 1, ainda pela primeira final do Campeonato Mato-grossense.

Enquanto isso, a Chapecoense agora é a única equipe da elite sem vencer na Série A do Brasileiro, após 12 jogos. O último triunfo do Verdão do Oeste foi no dia 2 de junho, quando derrotou o ABC por 3 a 0 pela Copa do Brasil.

Agora, o Dourado tem compromisso na próxima quarta (21), às 19h (de Brasília), contra o Atlético-GO, na Arena Pantanal, em jogo atrasado válido pela terceira rodada do Brasileirão.

Pela 13ª rodada, as duas equipes voltam a campo no dia 26 de julho. A Chapecoense visita o Juventude, às 18h (de Brasília), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Por sua vez, o Cuiabá recebe o Corinthians, às 20h (de Brasília), na Arena Pantanal, na capital mato-grossense.