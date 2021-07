Esporte 22/07/2021 07:04 Cuiabá vence 2ª seguida e deixa zona do rebaixamento no Brasileirão Em jogo atrasado da terceira rodada do Brasileirão, o Cuiabá venceu o Atlético-GO por 2 a 1 na noite desta quarta-feira, na Arena Pantanal. O Dourado abriu o placar com Pepê, aos quatro minutos do primeiro tempo. André Luís empatou para o Dragão aos dois minutos da etapa final. Elton, aos 22 minutos do segundo tempo, fez o gol da vitória do time mato-grossense. Ao conquistar a segunda vitória consecutiva, o Cuiabá sai da zona de rebaixamento do Brasileirão e sobe para a 15ª colocação, com 12 pontos. O Atlético-GO é o 11º colocado, com 15 pontos. O Atlético-GO volta a campo no próximo domingo, contra o Santos, às 18h15 (de Brasília), na Vila Belmiro. O Cuiabá encara o Corinthians, na próxima segunda-feira, às 20h, na Arena Pantanal. Ambos os jogos são válidos pela 13ª rodada do Brasileirão. A primeira metade do duelo foi agitada na Arena Pantanal. Na primeira oportunidade do jogo, Felipe Marques entrou na área em velocidade e finalizou duas vezes para grandes defesas de Fernando Miguel, e Pepê aproveitou o rebote para inaugurar o placar aos quatro minutos. Aos nove, Willian Maranhão deu entrada forte em João Lucas e recebeu o cartão amarelo inicialmente. Após revisão no VAR, o árbitro aplicou o vermelho ao volante. O Cuiabá foi para o abafa com a vantagem numérica. Aos 22 minutos, Clayson acertou o travessão em chute de longe. Pouco depois, Felipe Marques perdeu ótima oportunidade quase na pequena área. O travessão voltaria a tremer aos 42 minutos, em chute forte de Jenison. Mesmo com um a menos, o Atlético-GO não vendeu barato a derrota ao Cuiabá. Em contra-ataque, André Luis ganhou no corpo de Marllon, chutou em cima da marcação no primeiro lance, mas pegou muito bem na bola no rebote e empatou. Aos 20 minutos, Clayson recebeu grande lançamento e finalizou para boa defesa de Fernando Miguel. Dois minutos mais tarde, João Lucas carimbou o travessão e Elton conferiu no rebote, em gol validado após checagem do VAR. Com a vantagem no placar, o Cuiabá diminuiu o ritmo, e o Atlético-GO não teve forças para buscar o empate com um homem a menos. Pela segunda vez seguida, o centroavante Elton sai do banco para dar a vitória ao Cuiabá, repetindo o roteiro do duelo contra a Chapecoense. Com isso, ele amplia a artilharia da equipe na temporada, agora com 11 gols, e também no Brasileirão, com cinco bolas na rede.O Atlético-GO agora não vence há quatro rodadas no Brasileirão. Última vitória foi contra o Grêmio, no dia 4 de julho, pela nona rodada.

