Vem aí um Mega evento Esportivo, o Pedal Pela Vida acontecerá no dia 29 de Agosto de 2021, uma realização da Prefeitura Municipal de Paranaíta, com apoio da Câmara Municipal de Vereadores e Equipe MTB Paranaíta, com envolvimento de todas as Secretarias.

O percurso será de 45 quilômetros, com saída a partir do Monumento do Cristo no Lago Municipal seguindo pela Comunidade Cascata, onde haverá um ponto de apoio com entrega de água e suprimentos, e um segundo ponto de apoio próximo à propriedade da Dona Diva sentido Ilha do Fest Praia.

A chegada será em frente o local onde era fixada a passarela do Fest Praia, onde haverá toda uma estrutura especialmente preparada para atender todos os participantes e equipes de apoio. No local será servido um delicioso e saudável café da manhã a todos.

Conforme explica o Secretário de Esporte Elvis Pedroso, os ciclistas terão todo um suporte no decorrer de toda a prova, com apoio da Prefeitura através de seus Servidores, ofertando também total apoio logístico com veículos no acompanhamento do evento.

As Inscrições para o Pedal Pela Vida estarão abertas até o dia 28 de Agosto, custando apenas 1 kg de alimento não perecível, que será entregue a Assistência Social/CRAS para ser destinadas às famílias quem necessitem.

Interessados em participar basca clicar no Link para a inscrição: https://www.sympla.com.br/pedal-da-vida-29082021-paranaita-mt-45km__1290808

Lembrando que as inscrições são limitadas, portanto ao chegar no limite, que é o total de 200 participantes as inscrições serão encerradas, então não perca tempo e entre você também neste grandioso evento esportivo em prol ao bem estar do próximo!

Desde já nosso agradecimento a todos os Vereadores da Câmara Municipal, aos integrantes da Equipe MTB Paranaíta, a todos os Secretários Municipais e Servidores envolvidos na organização e nas atividades no decorrer do evento.