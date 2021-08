Esporte 08/08/2021 08:21 Cuiabá empata com o Bahia e entra na zona de rebaixamento O Cuiabá chegou a marcar o gol da virada, mas no fim ficou no empate em 1 a 1 com o Bahia, neste sábado (7), na Arena Pantanal. A partida foi válida pela rodada 15 do Brasileirão. O gol do Dourado foi marcado por Pepê, ainda na primeira etapa. Com o resultado, o time auriverde chegou aos 14 pontos na tabela de classificação. Na próxima rodada, o Dourado recebe o Athletico-PR, domingo, às 17h15, pela rodada 16 da Série A do Brasileirão. O primeiro tempo começou com muitas faltas e bem estudado pelas duas equipes. O adversário abriu o placar aos 25 minutos com Rodriguinho. O Dourado buscou a resposta rápida e arriscou em chutes de fora da área com Uendel e Danilo Gomes. O empate veio aos 37 em linda jogada de Pepê na entrada da área. O chute rasteiro parou no fundo da rede. O Dourado começou o segundo tempo com tudo e virou o placar aos 33 segundos com Danilo Gomes. O árbitro, porém, marcou impedimento de João Lucas no início da jogada. A equipe manteve o ímpeto ofensivo e voltou a criar chances com Jenison e Danilo Gomes. Elton entrou na segunda etapa e chegou aos 50 jogos com a camisa do Cuiabá, mas não teve chance de marcar. O time Walter, João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Uillian Correia (Auremir), Camilo (Danilo Gomes), Pepê e Rafael Gava (Osman); Jonathan Cafú (Felipe Marques) e Jenison (Elton). Técnico – Jorginho. Cartão amarelo: Paulão Gols: Rodriguinho, aos 25 minutos do primeiro tempo e Pepê, aos 37.

